Resmi Gabung PSM Makassar, Eks Timnas Makedonia Utara U-21 Stefan Jevtoski Siap Perkuat Lini Tengah Juku Eja di Musim 2026/2027

Stefan Jevtoski. (Istimewa)
JawaPos.com - PSM Makassar kembali menambah amunisi untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Kali ini, Juku Eja resmi mendapatkan tanda tangan gelandang bertahan asal Makedonia Utara, Stefan Jevtoski.
Pemain berusia 28 tahun tersebut bergabung dengan status bebas transfer setelah mengakhiri masa baktinya bersama klub asal Makedonia Utara, Struga.
Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat lini tengah PSM yang tengah dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di Liga Indonesia musim depan.
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Stefan Jevtoski bukan nama asing di sepak bola Eropa Timur. Sepanjang karier profesionalnya, ia telah membela sejumlah klub di berbagai negara, mulai dari Metalurg Skopje, Lokomotiv Plovdiv di Bulgaria, Varaždin di Kroasia, Arsenal Kyiv di Ukraina, Rabotnički, hingga Újpest di Hungaria.
Sebelum menerima pinangan PSM Makassar, Jevtoski memperkuat Struga. Bersama klub tersebut, ia tampil cukup konsisten dengan mencatatkan 54 pertandingan serta menyumbang enam gol di berbagai ajang.
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Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal penting saat memulai petualangan baru di Indonesia.
Selain memiliki pengalaman di level klub, Jevtoski juga pernah menjadi bagian dari tim nasional kelompok umur Makedonia Utara.
Ia membela tim U-17, U-19, hingga U-21. Bersama tim U-21, ia mencatat lima penampilan pada periode 2017 hingga 2018.
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