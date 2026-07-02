PSM Makassar Dikabarkan Sudah Deal dengan Sergio Aguero, Pemain Timnas Malaysia Isi Slot ASEAN?

Sergio Aguero. (Dok. Malaysia FA)
JawaPos.com - PSM Makassar dikabarkan kepincut mendatangkan gelandang serang berpaspor Malaysia, Sergio Aguero.
Pemain berusia 32 tahun kelahiran Argentina tersebut resmi berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama klub kasta tertinggi Liga Thailand, Kanchanaburi FC, berakhir pada Selasa (30/6). Bahkan, PSM disebut sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain untuk menghadapi musim depan.
Suporter PSM Makassar, Alamsyah Herman, mengaku juga telah mendengar rumor tersebut. Menurut dia, Sergio Aguero berpeluang mengisi slot pemain asing ASEAN milik PSM musim depan.
"Iya, saya juga dengar-dengar begitu. Katanya sudah ada kesepakatan antara PSM dengan sang pemain. Saya lihat di media sosial mereka juga sudah saling mengikuti satu sama lain," ujarnya kepada FAJAR, Selasa (30/6).
Dari sisi performa, Alamsyah menilai penampilan Aguero musim lalu cukup menjanjikan. Sang pemain tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan dua assist dari total 863 menit bermain.
Secara keseluruhan, pemain yang memiliki nilai pasar sekitar Rp2,17 miliar itu telah mencatatkan 93 penampilan di level klub dengan koleksi 11 gol dan 14 assist.
Aguero juga pernah memperkuat Timnas Malaysia. Bersama Harimau Malaya, dia tampil dalam 17 pertandingan dengan kontribusi tiga gol dan dua assist.
Alamsyah berharap Aguero benar-benar menjadi solusi bagi lini tengah PSM, khususnya dalam membangun serangan.
"Semoga dia memang menjadi pemain yang dibutuhkan PSM dan bisa melengkapi puzzle yang hilang di lini tengah," lanjutnya.
Sementara itu, pengamat sepak bola Budiardjo Thalib mengaku percaya kepada manajemen dan tim pelatih PSM dalam menentukan pemain baru. Menurut dia, selama ini PSM lebih banyak berhasil mendatangkan pemain yang sesuai kebutuhan tim.
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