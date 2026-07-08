GBLA Diinspeksi AFF dan Sportfive, Persib Matangkan Persiapan Jelang Shopee Cup 2026/27

Inspeksi AFF dan Sportfive di GBLA, persiapan Shopee Cup 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) mendapat kunjungan dari perwakilan AFF (ASEAN Football Federation) dan Sportfive pada Selasa (7/7). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kesiapan Persib Bandung dalam menggelar pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.
Inspeksi dipimpin Match Commissioner AFF Vo Huy The. Dia menjelaskan, peninjauan stadion merupakan bagian dari prosedur standar yang dilakukan kepada seluruh peserta kompetisi.
"Kami ingin meninjau fasilitas stadion dan kesiapan Persib untuk Shopee Cup nanti. Bila ada temuan yang harus dibenahi atau ditambah, kami akan sampaikan nanti," ujar Vo Huy The di sela-sela kegiatan inspeksi.
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Selama kurang lebih dua jam, rombongan meninjau berbagai area di GBLA. Mulai dari ruang ganti pemain, area media, tribun penonton, akses keamanan, hingga fasilitas pendukung pertandingan lainnya.
Sementara itu, perwakilan Sportfive Zubir Osman mengatakan, pihaknya memberi perhatian khusus pada kenyamanan dan keamanan penonton. Pengalaman Persib tampil di kompetisi AFC dalam dua musim terakhir membuat proses inspeksi berjalan lancar.
"Kami ingin memastikan bahwa semua area di stadion ini nyaman baik dari segi kompetisi maupun sisi komersial. Persib sudah bermain di kompetisi AFC sebelumnya, jadi mereka sudah memahami kebutuhan yang diperlukan," kata Zubir.
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Dari hasil peninjauan awal, tidak ditemukan kendala berarti yang dapat menghambat Persib sebagai tuan rumah pertandingan Shopee Cup 2026/27. Setelah menyelesaikan inspeksi di GBLA, rombongan melanjutkan kunjungan ke SPOrT Jabar di kawasan Arcamanik. Stadion tersebut direncanakan menjadi lokasi latihan bagi tim tamu selama berlangsungnya kompetisi.
Persib akan memulai perjalanan di Shopee Cup 2026/27 dengan laga tandang menghadapi Port FC pada 8 Oktober 2026. Pertandingan kandang pertama dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026, dengan lawan pemenang antara Ezra FC dan Shan United.
Kehadiran AFF dan Sportfive di Bandung menjadi sinyal bahwa persiapan menuju kompetisi antarklub Asia Tenggara mulai memasuki tahap penting. Persib diharapkan dapat memanfaatkan pengalaman tampil di level internasional untuk menghadirkan penyelenggaraan pertandingan yang nyaman dan aman bagi seluruh pihak.
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