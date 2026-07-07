Persib Bandung Temukan Pengganti Andrew Jung, Datangkan Topskor Liga Montenegro Balsa Sekulic

JawaPos.com - Persib Bandung tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pengganti Andrew Jung. Tim berjuluk Pangeran Biru itu resmi memperkenalkan bomber asal Montenegro Balsa Sekulic sebagai rekrutan anyarnya di bursa transfer Super League 2026/2027.

Persib Bandung mendatangkan Balsa Sekulic setelah kontraknya habis bersama Mornar Bar, klub kasta tertinggi Liga Montenegro. Striker berusia 28 tahun itu diikat kontrak selama dua tahun menghadapi super league gantikan Andrew Jung.

“PERSIB resmi mengumumkan perekrutan striker asal Montenegro Balsa Sekulic, sebagai bagian dari penguatan skuad untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Penyerang kelahiran 10 Juni 1998 tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dan akan menjadi bagian dari perjalanan PERSIB hingga 2028,” tulis Persib Bandung dalam laman resminya, Selasa (7/7).

Persib Bandung bukan tanpa alasan merekrut Sekulic. Pasalnya, striker berpaspor Montenegro itu tampil apik bersama Mornar Bar pada musim lalu. Sekulic sukses mengantarkan timnya merebut gelar juara Piala Liga Montenegro 2025/2026 sekaligus menjadi top skor dengan kontribusi 15 gol.

"Kami membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi dari jajaran pelatih. Setelah Andrew Jung memutuskan melanjutkan kariernya bersama klub lain,” kata CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

“Kami bergerak mencari sosok yang memiliki karakter, kualitas, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan PERSIB. Kami percaya Balsa Sekulic memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut serta memberikan kontribusi positif bagi performa tim secara keseluruhan, khususnya di lini depan," ujar Adhitia.

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Adhitia menyambut gembira kehadiran bomber asal Montenegro tersebut. Dia berharap Sekulic bisa beradaptasi dengan cepat bersama skuad Persib Bandung dan memberikan kontribusi maksimal demi membawa Pangeran Biru mempertahankan gelar juara.

“Selamat datang di keluarga besar PERSIB. Kami berharap Balsa dapat segera beradaptasi, menikmati atmosfer sepak bola di Bandung, dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk membawa PERSIB terus berprestasi. Kami juga mengajak seluruh Bobotoh untuk memberikan dukungan penuh agar proses adaptasinya berjalan semakin baik," terang Adhitia.