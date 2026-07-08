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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 10.37 WIB

Persib Bandung Dirumorkan Datangkan Djibril Sidibe, Eks Timnas Prancis saat Juara Dunia 2018

Persib Bandung dirumorkan incar bek asal Prancis Djibril Sidibe. (Istimewa) - Image

Persib Bandung dirumorkan incar bek asal Prancis Djibril Sidibe. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali dikaitkan dengan nama besar pada bursa transfer jelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Maung Bandung dirumorkan mengincar bek senior asal Prancis Djibril Sidibe yang saat ini berstatus tanpa klub.

Kontrak Djibril Sidibe bersama Toulouse berakhir pada akhir Juni 2026. Rumor ketertarikan Persib itu ramai diperbincangkan setelah nama Sidibe muncul dalam daftar klub peminat di Transfermarkt.

Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Persib maupun pihak sang pemain terkait kemungkinan transfer itu. Jika benar terealisasi, kehadiran Djibril Sidibe akan menjadi salah satu transfer paling bergengsi dalam sejarah kompetisi sepak bola Indonesia.

Pengalaman di level tertinggi Eropa dan tim nasional Prancis menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan. Djibril Sidibe lahir di Troyes, Prancis, pada 29 Juli 1992.

Bek berusia 33 tahun itu dikenal sebagai pemain serbabisa. Posisi utamanya adalah bek kanan, tetapi dia juga mampu bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah sesuai kebutuhan tim.

Karir profesional Sidibe dimulai bersama Troyes sebelum namanya dikenal saat memperkuat Lille. Performa impresifnya membuat AS Monaco merekrutnya pada 2016.

Bersama Monaco, dia sukses meraih gelar Ligue 1 musim 2016/2017 sekaligus menghentikan dominasi Paris Saint-Germain. Setelah itu, Sidibe sempat menjalani masa peminjaman di Everton di Liga Inggris.

Dia kemudian melanjutkan karir bersama AEK Athens di Yunani dan berhasil meraih gelar Liga Yunani serta Piala Yunani pada musim 2022/2023. Dua musim terakhir, dia memperkuat Toulouse sebelum akhirnya berstatus bebas transfer sejak 1 Juli 2026.

Di level internasional, Sidibe merupakan bagian dari skuad Timnas Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia. Meski bukan pemain inti sepanjang turnamen, keberadaannya menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Didier Deschamps yang sukses membawa pulang trofi dunia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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