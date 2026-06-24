Moncer Bersama Bhayangkara FC, Moussa Sidibe Masuk Radar Persib, Persebaya dan Dewa United

Penyerang Bhayangkara FC Moussa Sidibe. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Bursa transfer BRI Super League 2026/2027 mulai memanas. Salah satu nama yang kini menjadi perhatian adalah winger asal Mali, Moussa Sidibe yang musim lalau memperkuat Bhayangkara FC.
Penampilan impresif Moussa Sidibe bersama Bhayangkara FC membuat sejumlah klub papan atas super league mulai memasukkan namanya ke dalam daftar target transfer. Menurut informasi yang beredar, setidaknya ada tiga klub yang memantau situasi pemain berusia 31 tahun tersebut. Yakni Persib Bandung, Dewa United Banten FC, dan Persebaya Surabaya.
Ketertarikan tersebut bukan tanpa alasan. Moussa Sidibé tampil luar biasa sepanjang musim 2026 bersama Bhayangkara FC.
Dalam 16 pertandingan, dia berhasil mencatatkan 15 gol dan 9 assist. Statistik itu menempatkannya sebagai salah satu pemain paling produktif di kompetisi musim ini.
Sidibe dikenal sebagai pemain sayap kanan yang memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta naluri menyerang yang sangat baik. Meski berposisi sebagai winger, kontribusinya dalam mencetak gol tidak kalah dari para penyerang murni.
Karier Sidibe juga terbilang menarik. Lahir di Bamako, Mali, pada 21 November 1994, dia menghabiskan sebagian besar perjalanan sepak bolanya di Spanyol.
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Sejak usia muda, Sidibe menimba ilmu di akademi Calasanz sebelum berkelana bersama sejumlah klub Spanyol seperti UD Ibiza, CD Guadalajara, Algeciras, Llagostera, hingga FC Andorra.
Namanya mulai dikenal luas ketika membela UD Ibiza pada musim 2016/2017. Saat itu dia mampu mencetak 28 gol dalam 46 pertandingan, sebuah catatan yang menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain sayap yang produktif.
Setelah berkarir di Spanyol, Sidibe melanjutkan petualangannya ke Asia. Dia sempat memperkuat Johor Darul Takzim di Malaysia sebelum menjalani masa peminjaman di Thailand bersama Ratchaburi FC. Karirnya di Indonesia dimulai saat bergabung dengan Persis Solo pada 2023.
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