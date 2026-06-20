Usai Persija Jakarta, Victor Dethan Kini Dikaitkan dengan Arema FC dan Dewa United

Victor Dethan saat membela PSM Makassar dalam laga Super League 2025/2026. (Instagram/@victordethan777)
JawaPos.com - Victor Dethan masih menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer untuk kompetisi Super League 2026/2027. Pemain PSM Makassar itu kini dirumorkan masuk radar Arema FC dan Dewa United.
Masa depan Victor Dethan masih belum jelas. Mengutip dari laman Transfermarkt, kontrak winger berusia 21 tahun itu bersama PSM Makassar telah berakhir pada Mei 2026.
Sampai saat ini, belum ada informasi dari PSM Makassar terkait perpanjangan kontrak Victor Dethan. Kemungkinan besar, pemain kelahiran Kupang itu akan cabut dari Juku Eja - julukan PSM Makassar.
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Nama Victor Dethan sendiri sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. Bahkan, kabar yang beredar menyebut bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan terkait transfer tersebut. Akan tetapi, transfer tersebut urung terjadi.
Ada laporan yang menyebut kalau transfer Victor Dethan batal karena kehadiran Shin Tae-yong sebagai juru taktik baru Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Profil pemain berusia 21 tahun itu dinilai kurang cocok dengan skema taktik yang diusung oleh arsitek asal Korea Selatan tersebut.
Kini, nama Victor Dethan dikaitkan dengan Arema FC dan Dewa United. Dua klub anayr Super League itu dilaporkan tertarik memakai jasa bintang muda Indonesia itu untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.
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“Setelah sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta, kabar terbaru menyebut proses tersebut tidak berlanjut. Winger muda Timnas Indonesia U23 itu kini justru dirumorkan masuk radar Dewa United dan Arema FC untuk musim 2026/27,” tulis laporan Transfermarkt Indonesia dalam instagramnya @transfermarkt.co.id, Sabtu (20/6/2026).
Arema FC dilaporkan jadi kandidat terkuat pelabuhan baru Victor Dethan. Meski lahir di Kupang, keluarganya diketahui berdomisili di Kota Malang. Maka itu, ia cukup santer dilaporkan merapat ke skuad Singo Edan -julukan Arema FC.
Tak ayal jika Victor Dethan menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer. Sebab, pemain berusia 21 tahun itu merupakan salah satu talenta muda potensial yang dimiliki Indonesia.
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