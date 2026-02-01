Semen Padang Matangkan Persiapan Liga 2 Musim 2026/27, Fokus Bangun Kekuatan dan Daya Tahan Pemain

JawaPos.com - Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim 2026/27. Fokus utama tim berjuluk Kabau Sirah saat ini adalah meningkatkan kondisi fisik seluruh pemain agar siap menghadapi ketatnya persaingan sepanjang musim.

Dalam beberapa hari terakhir, skuad Semen Padang menjalani program latihan intensif di pusat kebugaran atau gym. Program tersebut disusun untuk membangun kekuatan otot, meningkatkan daya tahan tubuh, sekaligus memastikan seluruh pemain berada dalam level kebugaran yang sama sebelum kompetisi dimulai.

Pelatih Fisik Semen Padang FC Dino Sefriyanto menjelaskan, tim pelatih memberikan perhatian khusus kepada sejumlah pemain yang baru bergabung. Kondisi fisik pemain baru tentu berbeda dengan mereka yang sudah mengikuti latihan sejak awal masa persiapan.

Karena itu, tim pelatih menerapkan program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemain. Tujuannya agar seluruh anggota skuad dapat mencapai puncak performa dalam waktu yang bersamaan.

"Kita sikapi dan kita analisis agar peak performance mereka tetap setara dengan pemain yang lain. Secara pelan-pelan, step-by-step, kita membangun kembali fisik, strength, kemudian endurance (daya tahan), dan sebagainya," kata Dino.

Dia menambahkan, menu latihan dan tingkat intensitas yang diberikan kepada pemain baru dibuat berbeda dibandingkan pemain yang telah mengikuti latihan sejak hari pertama. Pendekatan ini dilakukan agar proses adaptasi berjalan aman sekaligus efektif.

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Dalam waktu dekat, sekitar empat hingga lima pemain baru dijadwalkan menjalani tes fisik susulan. Tes tersebut menjadi bagian dari evaluasi tim pelatih untuk mengetahui kondisi awal para pemain sebelum masuk ke tahap latihan yang lebih berat.

Sementara itu, pemain yang sudah dinyatakan memenuhi standar kebugaran langsung menjalani latihan penguatan otot di gym sebagai bagian dari program utama tim.