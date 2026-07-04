Belum Lengkap 100 Persen, Semen Padang FC Tetap Maksimalkan Latihan Perdana Jelang Kompetisi Musim Baru

Skuad Semen Padang FC musim lalu. (Semen Padang)
JawaPos.com - Semen Padang FC resmi memulai persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan ISCI, Ciputat, Tangerang.
Sesi latihan tersebut menjadi langkah awal tim berjuluk Kabau Sirah dalam membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan musim baru sekaligus mewujudkan target promosi.
Latihan perdana dipimpin langsung oleh pelatih kepala Nil Maizar. Meski begitu, skuad Semen Padang belum berkumpul secara penuh.
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Sejumlah pemain masih dalam proses bergabung sehingga komposisi tim baru terisi sekitar 80 persen.
Nil Maizar mengatakan proses pemusatan latihan berjalan sesuai rencana.
Ia optimistis seluruh pemain akan bergabung dalam beberapa hari ke depan sehingga program latihan bisa berjalan lebih maksimal.
"Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Memang belum seluruh pemain berkumpul, baru sekitar 80 persen. Dalam dua sampai tiga hari ke depan, semuanya akan lengkap," ujar Nil Maizar.
Pada pekan pertama, tim pelatih memilih memprioritaskan peningkatan kondisi fisik para pemain. Program conditioning menjadi fokus utama setelah seluruh pemain menjalani masa libur kompetisi yang cukup panjang.
Sebelum latihan dimulai, tim pelatih juga melakukan serangkaian tes kebugaran untuk mengetahui kondisi awal setiap pemain. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tingkat VO2 Max yang menjadi indikator kemampuan daya tahan pemain selama bertanding.
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