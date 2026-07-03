Semen Padang FC Datangkan 22 Pemain Baru, Serius Bidik Tiket Promosi ke Super League

JawaPos.com - Semen Padang FC menjadi salah satu klub paling agresif pada bursa transfer Championship 2026/2027. Setelah terdegradasi dari Super League musim lalu, Kabau Sirah langsung membangun ulang kekuatan dengan mendatangkan 22 pemain baru demi mengincar tiket promosi.

Semen Padang harus menerima kenyataan turun kasta setelah menutup Super League 2025/2026 di peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin dari 34 pertandingan.

Tak ingin berlama-lama berada di kasta kedua, manajemen langsung bergerak cepat pada bursa transfer. Selain menunjuk Nil Maizar sebagai pelatih kepala, Semen Padang juga mendatangkan sederet pemain berpengalaman yang memiliki rekam jejak di Super League.

Beberapa nama yang direkrut antara lain Rezaldi Hehanussa, Novri Setiawan, Alwi Slamat, Safrudin Tahar, Nur Diansyah, Muhammad Rahmat, Ilija Spasojevic, Esteban Vizcarra, hingga bek asal Montenegro Igor Cukovic.

Hingga awal Juli, total sudah 22 pemain baru yang bergabung dengan Kabau Sirah.

CEO Semen Padang FC Muhammad Ammar Tsaqif menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan manajemen membangun tim yang kompetitif.

"Penandatanganan kontrak pada hari ini merupakan wujud nyata dan komitmen penuh dari jajaran manajemen," kata Ammar, dikutip dari akun Instagram resmi Semen Padang FC, Jumat (3/7/2026).

"Kami menegaskan bahwa Semen Padang FC melakukan persiapan yang sangat serius dalam menghadapi kompetisi musim ini," lanjutnya.

Melihat aktivitas transfer yang dilakukan, Semen Padang menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan tiket promosi ke Super League. Mayoritas pemain yang direkrut telah memiliki pengalaman panjang di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga diharapkan mampu mempercepat proses kebangkitan Kabau Sirah.