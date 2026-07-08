Dengar Cerita Positif tentang Persebaya Surabaya! Diogo Ramalho Mantap Terima Kontrak Multiyears di Era Bernardo Tavares

Diogo Ramalho resmi menjadi gelandang baru Persebaya Surabaya dengan kontrak multiyears untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan gelandang asal Portugal Diogo Sa Ramalho, untuk memperkuat skuad menghadapi Super League 2026/2027. Pemain berusia 27 tahun itu diperkenalkan pada Selasa (7/7) dengan kontrak multiyears dan siap menambah kualitas lini tengah Green Force di era pelatih Bernardo Tavares.
Rekrutan anyar ini menjadi salah satu langkah penting Persebaya Surabaya dalam membangun skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi musim baru. Pengalaman Ramalho di kompetisi Eropa diharapkan memberi warna baru sekaligus meningkatkan persaingan sehat di sektor gelandang.
Persebaya Surabaya merekrut Diogo Ramalho karena memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Dia dikenal sebagai gelandang box to box dengan mobilitas tinggi, agresif saat membantu transisi, dan mampu menjalankan berbagai peran di lini tengah.
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Selain beroperasi sebagai gelandang sentral, Ramalho juga dapat dimainkan sebagai gelandang bertahan maupun winger sesuai kebutuhan strategi Bernardo Tavares. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah yang membuatnya diproyeksikan sebagai pemain penting sepanjang Super League 2026/2027.
Kehadiran pemain asal Portugal itu juga menambah kedalaman skuad Green Force yang terus dibangun untuk bersaing di papan atas. Dengan usia yang masih 27 tahun, Ramalho dinilai berada dalam fase terbaik kariernya sehingga diharapkan mampu memberi kontribusi maksimal.
Ramalho mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran Persebaya Surabaya. Dia sudah lebih dulu mendengar banyak cerita positif mengenai Indonesia, masyarakatnya, hingga besarnya nama Persebaya Surabaya dari teman-temannya.
"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini adalah kesempatan besar untuk membela salah satu klub terbesar di Indonesia dengan dukungan suporter yang luar biasa. Saya sangat antusias menyambut musim baru," ujar Ramalho.
Dia mengungkapkan banyak rekannya pernah bermain maupun tinggal di Indonesia. Dari berbagai cerita yang didengarnya, Persebaya Surabaya selalu disebut sebagai salah satu klub besar dengan basis suporter yang luar biasa.
"Saya memiliki banyak teman yang pernah bermain atau tinggal di Indonesia. Mereka selalu berbicara hal-hal baik tentang negara ini, tentang masyarakatnya, dan terutama tentang Persebaya sebagai klub besar. Setelah berdiskusi dengan keluarga, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah baru dalam karier saya," kata Diogo Ramalho.
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