Transfermarkt Rilis Nilai Pasar 5 Pemain yang Dirumorkan ke Persebaya Surabaya

Yuran Fernandes saat memperkuat PSM Makassar. Bek asal Cape Verde itu kembali bereuni dengan Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya musim depan. (Instagram/@yur4nfernandes)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mulai dikaitkan dengan sejumlah pemain asing menjelang Super League 2026/2027, musim yang memiliki makna spesial karena bertepatan dengan perayaan 100 tahun klub. Transfermarkt Indonesia merilis daftar pemain yang dirumorkan masuk radar Green Force, dengan total nilai pasar mencapai lebih dari Rp 25 miliar berdasarkan pembaruan terbaru pada Rabu (4/6/2026).

Musim baru memang masih beberapa waktu lagi, tetapi berbagai spekulasi transfer sudah mulai bermunculan.

Sejumlah nama yang memiliki pengalaman bermain di level kompetitif menjadi bahan perbincangan di kalangan suporter dan pengamat sepak bola nasional.

“Musim spesial membutuhkan persiapan spesial. Sejumlah pemain asing mulai dikaitkan dengan Persebaya jelang musim perayaan 100 tahun klub. Dari semua nama yang beredar, adakah tambahan nama untuk pemain asing lainnya?,” tulis Transfermarkt melalui akun Instagram resmi mereka @transfermarkt.co.id.

Siapa Pemain dengan Nilai Pasar Tertinggi?

Bek tengah asal Tanjung Verde, Yuran Fernandes, menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi dalam daftar tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu memiliki nilai pasar sekitar Rp 6,52 miliar.

Yuran dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara dan memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi.

Namanya beberapa kali dikaitkan dengan klub-klub papan atas Asia Tenggara sehingga wajar jika menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian besar.

Di posisi kedua terdapat striker asal Portugal, Miguel Pereira. Penyerang berusia 27 tahun itu memiliki nilai pasar sekitar Rp 6,08 miliar dan menjadi salah satu pemain dengan usia paling produktif dalam daftar rumor tersebut.

Deretan Striker yang Masuk Radar Selain Miguel Pereira, ada dua penyerang lain yang juga masuk dalam daftar rumor. Mereka adalah Alex Martins dan Yann Mabella.