Terbongkar! Alasan Yuran Fernandes Tinggalkan PSM Makassar Demi Tantangan Baru di Persebaya Surabaya

Yuran Fernandes resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dengan kontrak multiyears setelah empat musim memperkuat PSM Makassar. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi merekrut Yuran Fernandes untuk menghadapi Super League 2026/2027. Bek asal Tanjung Verde yang sebelumnya memperkuat PSM Makassar selama empat musim itu memilih bergabung dengan Green Force karena ingin mencari tantangan baru sekaligus membuka lembaran baru dalam kariernya.
Kehadiran Yuran Fernandes dari PSM Makassar menjadi tambahan penting bagi lini belakang Persebaya Surabaya yang terus dibangun pelatih Bernardo Tavares. Bek berusia 31 tahun tersebut dikontrak dengan durasi multiyears dan diharapkan membawa pengalaman, kepemimpinan, serta mental juara demi memperkuat pertahanan Green Force sepanjang musim super league.
Perjalanan panjang bersama PSM Makassar menjadi salah satu alasan Yuran Fernandes merasa sudah saatnya mencari pengalaman baru. Setelah empat musim membela klub berjuluk Juku Eja, dia menilai momen tersebut menjadi waktu yang tepat untuk melangkah ke tantangan berikutnya.
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Persebaya Surabaya kemudian menjadi pilihan yang diyakininya mampu memberikan pengalaman berbeda. Klub asal Kota Surabaya itu juga tengah membangun kekuatan baru untuk menghadapi persaingan Super League 2026/2027.
Yuran mengaku sangat antusias menyambut petualangan barunya bersama Green Force. Menurut dia, bergabung dengan Persebaya Surabaya merupakan kesempatan berharga untuk berkembang sekaligus memberikan kontribusi maksimal.
"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menjalani tantangan baru dalam karier. Saya datang ke sini dengan semangat dan motivasi besar untuk memberikan yang terbaik bagi tim," ujar Yuran Fernandes.
Keputusan tersebut bukan diambil secara mendadak. Yuran mengaku telah mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya menerima tawaran kontrak multiyears dari Persebaya Surabaya.
"Salah satu alasan utama saya datang ke Persebaya adalah karena ingin merasakan tantangan dan pengalaman baru," jelas Yuran Fernandes.
"Setelah beberapa tahun berada di lingkungan yang sama, saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah baru dan berkembang lebih jauh sebagai pemain," tambah dia.
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