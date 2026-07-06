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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 7 Juli 2026 | 04.06 WIB

Resmi! Gali Freitas Tinggalkan Persebaya Surabaya, Tak Masuk Skema Bernardo Tavares di Super League 2026/2027

Gali Freitas resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya setelah mencatatkan 32 penampilan, enam gol, dan tujuh assist pada Super League 2025/2026. (Persebaya) - Image

Gali Freitas resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya setelah mencatatkan 32 penampilan, enam gol, dan tujuh assist pada Super League 2025/2026. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi berpisah dengan winger asal Timor-Leste, Gali Freitas, pada Senin (6/7/2026).

Keputusan ini mengakhiri kebersamaan selama satu musim setelah pemain berusia 22 tahun tersebut mencatatkan 32 penampilan, enam gol, dan tujuh assist di Super League 2025/2026, sehingga dipastikan tidak menjadi bagian skuad Bernardo Tavares untuk menghadapi musim baru.

Mengapa Gali Freitas Resmi Meninggalkan Persebaya Surabaya?

Persebaya Surabaya mengumumkan perpisahan dengan Gali Freitas melalui akun Instagram resmi klub pada Senin (6/7/2026).

Pengumuman itu sekaligus memastikan sang pemain tak lagi menjadi bagian Green Force setelah menjalani musim 2025/2026.

Dalam unggahan tersebut, klub menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemain asal Timor-Leste itu selama mengenakan seragam hijau kebanggaan Kota Pahlawan.

Persebaya Surabaya juga mendoakan kesuksesan Gali Freitas dalam perjalanan karier berikutnya.

"Persebaya mengucapkan terima kasih kepada Gali Freitas atas kebersamaan, dedikasi, dan perjuangan selama musim 2025/2026."

"Semoga perjalanan berikutnya membawa kesuksesan dan kebahagiaan. Terima kasih, Gali!"

Keputusan itu membuat Gali Freitas dipastikan tidak masuk dalam rencana skuad yang dipersiapkan pelatih Bernardo Tavares menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Editor: Banu Adikara
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