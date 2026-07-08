Persebaya Perkenalkan Amunisi Baru Diogo Ramalho

Pemain asing anyar Persebaya Surabaya Diogo Ramalho di kantor Persebaya, Selasa (7/7). (Media Officer Persebaya/Antara) JawaPos.com - Persebaya Surabaya memperkenalkan gelandang asal Portugal Diogo Ramalho sebagai amunisi baru untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Dia dikontrak multiyears untuk memperkuat lini tengah skuad Green Force.

Diogo Ramalho yang sebelumnya memperkuat FCV Farul Constana di kasta tertinggi Liga Rumania, mengaku senang dapat bergabung dengan Persebaya, salah satu klub besar di Indonesia.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Ini adalah kesempatan besar untuk membela salah satu klub terbesar di Indonesia dengan dukungan suporter yang luar biasa. Saya sangat antusias menyambut musim baru," ujar Diogo Ramalho.

Dia mengaku mantap menerima tawaran Persebaya setelah mendengar banyak cerita positif tentang Indonesia dan Persebaya Surabaya dari rekan-rekannya yang pernah bermain maupun tinggal di Indonesia. Setelah berdiskusi dengan keluarga, dia merasa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengambil langkah baru dalam karirnya.

Ramalho menegaskan target utamanya adalah membantu Persebaya meraih kemenangan sebanyak mungkin pada musim mendatang, sekaligus memberikan kontribusi melalui gol maupun assist bagi Green Force.

"Target utama saya adalah mewakili klub dan kota ini dengan sebaik mungkin. Saya ingin membantu tim meraih kemenangan sebanyak mungkin," tutur Diogo Ramalho.

Sepanjang musim lalu, gelandang berusia 27 tahun itu mencatatkan 29 penampilan dan menyumbang satu gol bersama FCV Farul Constana di kasta tertinggi Liga Rumania.

Pemilihan Ramalho didasari karakter permainannya sebagai gelandang box-to-box dengan daya jelajah tinggi yang mampu membantu transisi permainan, serta dapat dimainkan sebagai gelandang sentral, gelandang bertahan, maupun winger sesuai kebutuhan tim.

Sementara itu, Media Officer Persebaya Jonathan Yohvinno mengatakan latihan perdana skuad Persebaya yang akan digelar pada Sabtu (11/7) akan diikuti seluruh pemain di bawah arahan pelatih kepala Bernardo Tavares.