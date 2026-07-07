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Andika Rachmansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.24 WIB

Shin Sang-gyu Pisah dengan Persebaya Surabaya, Susul STY ke Persija Jakarta?

Pelatih fisik Shin Sang-gyu dikabarkan gabung Persija dari Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Pelatih fisik Shin Sang-gyu dikabarkan gabung Persija dari Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Mantan pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sang-gyu dikabarkan segera berpisah dengan Persebaya Surabaya. Kabar ini memperkuat spekulasi mengenai gambaran jajaran staf kepelatihan Persija Jakarta asuhan Shin Tae-yong jelang bergulirnya kompetisi super league.

Shin Sang-gyu bergabung ke klub Kota Pahlawan Persebaya jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Arsitek asal Korea Selatan ini mendampingi pelatih kepala saat itu Eduardo Perez untuk membentuk fisik Francisco Rivera dan kolega.

Pasca pemecatan Eduardo pada November 2025 silam, Shin Sang-gyu bahu membahu bersama pelatih Persebaya di sisa musim lalu, Bernardo Tavares. Mereka membawa tim green force finis di peringkat empat.

Namun kini, kebersamaan Persebaya dengan Shin Sang-gyu tampaknya hanya berlangsung selama satu musim. Pasalnya, rumor yang berkeliaran di dunia maya menunjukkan bahwa sosok berusia 42 tahun ini akan segera meninggalkan Persebaya.

Kabar mengenai hengkangnya Shin Sang-gyu kian memperjelas gambaran struktur kepelatihan Persija Jakarta asuhan Shin Tae-yong. Spekulasi menyeruak bahwa Shin Sang-gyu akan kembali bekerja bersama mantan bosnya di Timnas Indonesia.

Sebelumnya, saat konferensi pers pengumuman pelatih pada awal Juni silam, Shin Tae-yong memberi kode bahwa para asistennya tidak akan jauh-jauh dari nama-nama yang sudah menemaninya di skuad Garuda.

“Untuk asisten pelatih, ya pelatih-pelatih yang para wartawan juga mengenal pastinya karena sebelumnya ada di Timnas Indonesia, juga bersama-sama waktu itu,” ucap Shin Tae-yong saat konferensi pers perkenalannya sebagai arsitek anyar Macan Kemayoran, Senin (8/6) silam.

Tak hanya bagi pendukung Persebaya Bonek, sosok Shin Sang-gyu tentu sudah familiar dengan pencinta sepak bola Tanah Air. Pasalnya, bersama Tim Merah Putih, Shin Sang-gyu tidak hanya bekerja sebagai pelatih fisik, namun juga penerjemah bahasa Inggris bagi Shin Tae-yong.

Selain Shin Sang-gyu, nama lain yang dikabarkan kembali bekerja bersama Shin Tae-yong adalah pelatih kiper, Yoo Jae-hoon. Sebelumnya, mantan penjaga gawang Persipura Jayapura ini sudah lebih dulu resmi meninggalkan klubnya, Persijap Jepara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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