Bruno Moreira Pulang ke Gelora Bung Tomo? Port FC Siap Hadapi Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Bruno Moreira berpeluang kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo bersama Port FC saat menghadapi Persebaya Surabaya pada fase grup Piala Presiden 2026. (Port FC)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya dipastikan menghadapi Port FC pada fase grup Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026.
Pertemuan itu langsung mencuri perhatian karena berpotensi menjadi momen kepulangan mantan kapten Green Force, Bruno Moreira, yang kini memperkuat klub asal Thailand tersebut.
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Piala Presiden 2026 kembali menghadirkan persaingan menarik dengan melibatkan delapan tim, termasuk tiga klub undangan dari Asia Tenggara.
Turnamen pramusim bergengsi itu dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan total 16 pertandingan.
Salah satu laga yang paling dinantikan adalah pertemuan Persebaya Surabaya melawan Port FC di Grup B.
Selain mempertemukan dua tim kuat, pertandingan itu juga berpotensi menjadi ajang reuni emosional Bruno Moreira dengan klub dan suporter yang pernah ia bela selama beberapa musim.
Bruno Moreira baru saja bergabung dengan Port FC setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Persebaya Surabaya.
Jika diturunkan dalam turnamen nanti, pemain asal Brasil tersebut akan kembali menginjak rumput Stadion Gelora Bung Tomo, markas yang pernah menjadi rumahnya selama membela Green Force.
Kehadiran Bruno dipastikan menjadi salah satu magnet utama turnamen.
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