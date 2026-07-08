Ricky Nelson Pelatih Kepala Persis Solo, Nucholis Majid, Febi Aji, Hendro Kartiko Asisten Pelatih

JawaPos.com - Klub Pegadaian Championship Persis Solo mengumumkan jajaran pelatih untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Persis menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih kepala.
Dikutip dari laman resmi klub dilansir dari Antara, Persis Solo menunjuk Nucholis Majid dan Febi Aji sebagai asisten pelatih, sedangkan posisi pelatih kiper dipercayakan kepada Hendro Kartiko. Mendapatkan kesempatan menjadi asisten pelatih Persis Solo, Nurcholis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan manajemen.
Nurcholis mengaku sangat senang kembali menjadi bagian dari Persis Solo dan siap membantu ambisi klub kembali ke kasta tertinggi BRI Super League. "Kita akan berusaha untuk bagaimana mengembalikan lagi kejayaan Persis Solo. Mudah-mudahan hanya satu musim di Liga 2 dan tahun depan kita bisa promosi di super league," tegas Nurcholis.
Senada dengan Nurcholis, Febi Aji juga tak sabar untuk membantu Persis Solo kembali ke super league. Menurut dia, kekompakan dan kerja keras akan menjadi kunci target promosi ke Liga utama dapat tercapai.
"Mudah-mudahan, saya bisa kerja keras untuk tim ini supaya bisa mengembalikan lagi ke liga 1. Kita jajaran kepelatihan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hal itu," ujar Febi.
Sementara itu, Hendro Kartiko mengaku sangat antusias bisa bergabung bersama Laskar Sambernyawa. Menurutnya, Persis Solo merupakan klub sepak bola di Indonesia yang memiliki sejarah panjang.
"Saya merasa bangga, karena Persis juga klub legendaris di Indonesia. Jadi suatu kebanggaan bisa bergabung bersama Persis Solo," ungkap Hendro.
Ketiga asisten pelatih anyar ini diharapkan bisa bahu membahu bersama pelatih kepala Ricky Nelson untuk bisa membawa Persis Solo kembali ke kasta tertinggi.
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