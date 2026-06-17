Usai Persis Solo Terdegradasi, Dmitri Lima Dilirik Klub Korea Selatan dan Thailand

Pemain Persis Solo, Dmitri Lima. (Istimewa)
JawaPos.com - Masa depan Dmitri Lima mulai menjadi perhatian setelah Persis Solo dipastikan terdegradasi ke Divisi 2 Liga Indonesia.
Meski timnya gagal mempertahankan posisi di kasta tertinggi, performa pemain asal Brasil tersebut sepanjang musim tetap mampu menarik perhatian sejumlah klub dari luar negeri.
Dalam beberapa pekan terakhir, nama Dmitri Lima dikabarkan masuk dalam daftar incaran klub asal Korea Selatan. Selain itu, ketertarikan juga datang dari Thailand yang disebut siap membuka negosiasi apabila sang pemain memutuskan meninggalkan Persis Solo pada bursa transfer mendatang.
Baca Juga:AS Berupaya Bantu Ibu Kiper Tanjung Verde Hadir di Piala Dunia 2026 Setelah Terkendala Visa
Situasi ini membuat masa depan Dmitri Lima menjadi salah satu topik yang cukup banyak dibicarakan oleh pendukung Persis Solo.
Pasalnya, pemain berusia muda tersebut menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan tim sepanjang musim lalu.
Meskipun mendapat peluang untuk melanjutkan karier di luar Indonesia, Dmitri Lima belum mengambil keputusan final. Hingga saat ini, opsi bertahan bersama Persis Solo masih terbuka lebar.
Baca Juga:Perlakuan Istimewa Lionel Messi? Lolos dari Kartu Merah jadi Noda Hattrick Bersejarah di Piala Dunia 2026
Manajemen Persis Solo diketahui telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada pemain asal Brasil tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya klub mempertahankan sejumlah pemain kunci untuk menghadapi kompetisi Divisi 2 musim depan.
Persis Solo sendiri berambisi untuk segera kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional. Karena itu, mempertahankan pemain yang sudah memahami karakter tim menjadi salah satu prioritas klub dalam menyusun skuad baru.
Di sisi lain, kesempatan bermain di luar negeri tentu menjadi pertimbangan menarik bagi Dmitri Lima. Kompetisi di Korea Selatan maupun Thailand dinilai memiliki level persaingan yang tinggi dan dapat menjadi langkah penting dalam perkembangan kariernya.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!