Usai Persis Solo Terdegradasi, Dmitri Lima Dilirik Klub Korea Selatan dan Thailand

JawaPos.com - Masa depan Dmitri Lima mulai menjadi perhatian setelah Persis Solo dipastikan terdegradasi ke Divisi 2 Liga Indonesia.

Meski timnya gagal mempertahankan posisi di kasta tertinggi, performa pemain asal Brasil tersebut sepanjang musim tetap mampu menarik perhatian sejumlah klub dari luar negeri.

Dalam beberapa pekan terakhir, nama Dmitri Lima dikabarkan masuk dalam daftar incaran klub asal Korea Selatan. Selain itu, ketertarikan juga datang dari Thailand yang disebut siap membuka negosiasi apabila sang pemain memutuskan meninggalkan Persis Solo pada bursa transfer mendatang.

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Situasi ini membuat masa depan Dmitri Lima menjadi salah satu topik yang cukup banyak dibicarakan oleh pendukung Persis Solo.

Pasalnya, pemain berusia muda tersebut menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan tim sepanjang musim lalu.

Meskipun mendapat peluang untuk melanjutkan karier di luar Indonesia, Dmitri Lima belum mengambil keputusan final. Hingga saat ini, opsi bertahan bersama Persis Solo masih terbuka lebar.

Manajemen Persis Solo diketahui telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada pemain asal Brasil tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya klub mempertahankan sejumlah pemain kunci untuk menghadapi kompetisi Divisi 2 musim depan.

Persis Solo sendiri berambisi untuk segera kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional. Karena itu, mempertahankan pemain yang sudah memahami karakter tim menjadi salah satu prioritas klub dalam menyusun skuad baru.