Persita Gelar TC di Tangerang dan Yogyakarta, Carlos Pena Siapkan Pendekar Cisadane Hadapi Super League

JawaPos.com - Persita Tangerang mulai menyusun langkah serius untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu dijadwalkan kembali berkumpul pada 14 Juli 2026 di Tangerang.

Mereka memulai rangkaian persiapan menuju musim baru yang bergulir pada 4 September. Program pramusim Persita akan dibagi menjadi dua tahap. Pada pekan ketiga dan keempat Juli, seluruh pemain akan menjalani pemusatan latihan di lapangan latihan Sport Centre Kelapa Dua, Tangerang.

Setelah itu, tim akan melanjutkan agenda persiapan dengan menggelar training camp di Yogyakarta selama dua pekan pada Agustus. Pelatih kepala Carlos Pena menjelaskan bahwa fokus utama tim pada awal masa persiapan adalah mengembalikan kondisi fisik dan kebugaran para pemain setelah menikmati masa libur kompetisi.

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Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, para pemain memang telah menerima program latihan individu dari pelatih kebugaran selama jeda musim. Namun, mereka tetap membutuhkan waktu untuk kembali beradaptasi dengan intensitas latihan bersama di lapangan.

"Dua minggu pertama akan difokuskan untuk mengembalikan kebugaran para pemain. Mereka telah menjalani program individu yang ditentukan oleh pelatih kebugaran, tetapi mereka perlu menyesuaikan diri kembali dengan latihan di lapangan," ujar Carlos Pena.

Dia menambahkan, tim pelatih akan menerapkan metode latihan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemain. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat seluruh anggota skuad mencapai performa terbaik saat kompetisi resmi dimulai.

Selain mempersiapkan aspek fisik, Persita juga merasa diuntungkan karena sebagian besar pemain inti musim lalu tetap dipertahankan. Situasi tersebut membuat proses adaptasi diyakini berjalan lebih cepat dibandingkan jika harus membangun tim dari awal.

Carlos Pena mengaku sudah memahami karakter para pemainnya sehingga proses penyusunan strategi dan peningkatan kualitas tim bisa dilakukan dengan lebih efektif. Persita telah mendatangkan sejumlah pemain di posisi yang dianggap krusial untuk menambah kekuatan tim.