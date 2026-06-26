Persita Tangerang Resmi Lepas 13 Pemain, Pendekar Cisadane Siap Bentuk Skuad Baru

JawaPos.com - Persita Tangerang mulai melakukan langkah evaluasi menyeluruh setelah berakhirnya kompetisi BRI Super League 2025/2026. Klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut resmi mengumumkan perpisahan dengan 13 pemain yang kontraknya berakhir pada penghujung musim.

Keputusan ini menjadi bagian dari persiapan Persita dalam menyusun kekuatan baru untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027 yang dijadwalkan mulai bergulir pada September. Dari daftar pemain yang dilepas, terdapat empat nama pemain asing yang dipastikan tidak melanjutkan kebersamaan bersama Persita.

Mereka adalah Bae Sin Yeong asal Korea Selatan, Matheus Alves dari Brasil, Dejan Racic asal Montenegro, serta Ramon Bueno yang berasal dari Spanyol. Keempat pemain tersebut sempat menjadi bagian penting dalam perjalanan Persita sepanjang musim lalu. Namun, setelah melalui proses evaluasi, manajemen memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka.

Selain pemain asing, Persita juga mengakhiri kerja sama dengan sembilan pemain lokal. Nama-nama yang masuk dalam daftar pelepasan antara lain Muhammad Toha, Andrean Benyamin, Ahmad Fahd, Badrian Ilham, Rafi Pamungkas, Jack Brown, Fairuz Ohorella, Cois Artomoro, dan Tegar Infantrie.

Perpisahan ini menandai berakhirnya perjalanan mereka bersama klub yang bermarkas di Tangerang tersebut. Masing-masing pemain telah memberikan kontribusi sesuai perannya selama mengenakan seragam ungu kebanggaan Pendekar Cisadane.

Melalui pernyataan resmi, Persita menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain yang tidak lagi menjadi bagian dari tim untuk musim depan. Klub mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama masa kebersamaan.

Manajemen juga berharap para pemain yang berpisah dapat terus berkembang dan meraih kesuksesan dalam perjalanan karier berikutnya. Langkah pelepasan sejumlah pemain ini menunjukkan bahwa Persita tengah fokus melakukan pembenahan tim.

Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat membantu klub membangun skuad yang lebih kompetitif demi menghadapi tantangan pada musim mendatang. Dalam beberapa pekan ke depan, Persita diperkirakan akan aktif bergerak di bursa transfer untuk mencari pemain-pemain baru yang sesuai dengan kebutuhan tim.