Jack Brown Resmi Gabung PSIS Semarang, Mantan Pemain Persita Siap Tambah Kreativitas Lini Tengah Laskar Mahesa Jenar

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027. Klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut resmi mendatangkan gelandang serang muda blasteran Indonesia-Inggris Jack Brown sebagai bagian dari persiapan tim di Liga 2 musim 2026/2027.

Kehadiran Jack Brown menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan manajemen PSIS dalam membangun skuad yang lebih kompetitif untuk kompetisi Liga 2.

Pemain berusia 24 tahun itu dikenal sebagai pesepak bola diaspora Indonesia yang memiliki pengalaman menimba ilmu sepak bola di Inggris sebelum berkarir di kompetisi Indonesia bersama Persita Tangerang.

Jack Brown lahir di Jakarta pada 2 November 2001 dan memiliki keturunan Indonesia-Inggris. Dalam perjalanan karirnya, dia sempat mengembangkan kemampuan bersama akademi Lincoln City di Inggris.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting yang membentuk karakter permainannya sebagai gelandang serang modern yang mampu beroperasi di beberapa posisi. Selain bermain sebagai gelandang serang, Jack juga dapat ditempatkan di sektor sayap kanan maupun sayap kiri.

Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah yang diyakini dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi Widodo Cahyono Putro dalam meracik strategi.

Sebelum bergabung dengan PSIS Semarang, Jack Brown memperkuat Persita Tangerang. Bersama klub asal Banten tersebut, dia memperoleh kesempatan tampil di level profesional dan terus menunjukkan perkembangan dari musim ke musim.

Pengalaman bermain bersama Persita di kompetisi Indonesia membuat proses adaptasi di lingkungan baru diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Kedatangan Jack Brown juga memperlihatkan keseriusan PSIS dalam memperkuat lini tengah.