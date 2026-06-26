Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 13.31 WIB

Setelah Absen Semusim, Yardan Yafi Optimistis Kembali Bersinar Bersama Persita Tangerang

Gelandang muda Persita Tangerang Yardan Yafi. (Istimewa) - Image

Gelandang muda Persita Tangerang Yardan Yafi. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang muda Persita Tangerang Yardan Yafi, menjadikan musim BRI Super League 2025/26 sebagai periode penting dalam perjalanan karirnya. Meski harus menghabiskan sebagian besar musim di ruang pemulihan akibat cedera lutut serius, pemain asal Tangerang itu mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga yang membuatnya semakin matang sebagai pesepak bola profesional.

Yardan Yafi mengalami cedera saat menjalani laga uji coba pramusim Persita melawan Dewa United pada Agustus 2025. Cedera tersebut memaksanya naik meja operasi dan menepi hampir sepanjang musim.

Situasi itu menjadi pukulan berat, terutama karena dia baru saja kembali dari tugas bersama Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala AFF U-23 2025. Meski menghadapi masa sulit, Yardan Yafi memilih untuk tetap berpikir positif.

Dukungan keluarga, rekan setim, serta tim pelatih Persita menjadi faktor penting yang membantunya menjalani proses pemulihan hingga akhirnya kembali berlatih.

"Pastinya tahun lalu menjadi masa-masa sulit bagi saya ketika dihadapkan pada cedera parah yang mengharuskan saya naik meja operasi. Namun berkat dukungan keluarga, rekan setim dan juga para pelatih di Persita saya bisa melewati itu semua," ujar Yardan.

Pemain berusia muda tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman bersama Timnas Indonesia U-23 juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan mental dan cara pandangnya sebagai atlet profesional. Bersama Garuda Muda, Yardan merasakan atmosfer kompetisi internasional dan berhasil membawa tim finis sebagai runner-up setelah kalah dari Vietnam di partai final.

Menurut dia, pengalaman itu membuat dirinya memahami pentingnya disiplin dan perhatian terhadap detail dalam setiap aspek permainan. Dia merasa masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitasnya di level tertinggi.

Kini kondisi Yardan sudah berangsur pulih. Dia bahkan sempat kembali merasakan atmosfer pertandingan saat tampil bersama Persita U-20 di ajang Elite Pro Academy pada Mei lalu. Kehadiran kembali di lapangan menjadi tanda positif bahwa proses rehabilitasinya berjalan sesuai rencana.

Menjelang musim 2026/27, Yardan membawa optimisme besar. Dia bertekad untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di skuad utama Persita dan mendapatkan menit bermain secara reguler.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Adhyaksa FC dan Bank Kalteng dan Bangun Kolaborasi untuk Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Adhyaksa FC dan Bank Kalteng dan Bangun Kolaborasi untuk Super League 2026/2027

Kamis, 25 Juni 2026 | 07.34 WIB

Persija Gandeng Adidas, Ini Bocoran Desain dan Harga Jersey Baru untuk Super League Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Gandeng Adidas, Ini Bocoran Desain dan Harga Jersey Baru untuk Super League Musim 2026/2027

Kamis, 25 Juni 2026 | 04.47 WIB

Jack Brown Resmi Gabung PSIS Semarang, Mantan Pemain Persita Siap Tambah Kreativitas Lini Tengah Laskar Mahesa Jenar - Image
Sepak Bola Indonesia

Jack Brown Resmi Gabung PSIS Semarang, Mantan Pemain Persita Siap Tambah Kreativitas Lini Tengah Laskar Mahesa Jenar

Kamis, 25 Juni 2026 | 02.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore