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Andika Rachmansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.34 WIB

Pratama Arhan Senang Reuni dengan Shin Tae-yong, Siap Bawa Persija Jakarta Berjaya

Pemain baru Persija Jakarta Pratama Arhan. (Dok. Persija) - Image

Pemain baru Persija Jakarta Pratama Arhan. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Rekrutan anyar Persija Jakarta Pratama Arhan mengaku senang bisa bereuni dengan Shin Tae-yong. Arhan menegaskan siap memberikan kontribusi maksimal demi membawa Macan Kemayoran berjaya.

Persija Jakarta resmi mengumumkan Pratama Arhan sebagai rekrutan anyar pada Senin (6/7). Eks pemain Tokyo Verdy itu diikat kontrak selama tiga musim ke depan atau tepatnya hingga 2029.

Pratama Arhan mengaku senang bisa kembali ke Tanah Air untuk melanjutkan kariernya. Itu menjadi momen spesial karena bisa bereuni dengan Shin Tae-yong, pelatih yang sudah sangat dikenal olehnya semasa membela Timnas Indonesia.

“Ini adalah kesempatan yang sangat spesial bagi saya bisa bergabung dengan Persija. Kembali ke Tanah Air, bertemu lagi dengan teman-teman lama, serta kembali bekerja bersama pelatih yang sudah saya kenal tentu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi saya,” kata Arhan dalam keterangan Persija Jakarta, dikutip Selasa (7/7).

Arhan pun siap memberikan yang terbaik untuk Macan Kemayoran. Pengalaman dan komitmen menjadi modal positif saat mengawali kiprahnya bersama Persija Jakarta.

“Saya siap bekerja keras, mengikuti arahan tim pelatih, dan memberikan kemampuan terbaik di setiap kesempatan,” ujar Arhan.

“Saya berharap bisa berkontribusi untuk Persija dan bersama-sama meraih prestasi yang membanggakan bagi klub dan The Jakmania,” tegas Arhan.

Arhan sangat senang bisa bereuni dengan Shin Tae-yong di Persija Jakarta. Pasalnya, dia merupakan salah satu pemain andalan arsitek asal Korea Selatan itu saat masih menukangi Timnas Indonesia.

Arhan turut menjadi bagian dari perjalanan Indonesia saat meraih posisi runner-up Piala AFF 2020, medali emas SEA Games 2023, menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah, serta melaju hingga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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