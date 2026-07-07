Profil Radovan Pankov, Bek Serbia yang Dirumorkan Jadi Rekrutan Baru Persija Jakarta Musim Ini

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali dikaitkan dengan pemain asing jelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Macan Kemayoran dirumorkan memburu tanda tangan bek asal Serbia, Radovan Pankov, pemain Legia Warsaw, klub papan atas Liga Polandia.

Kabar tersebut mencuat setelah media Polandia Pogon Szczecin melaporkan bahwa Radovan Pankov menjadi salah satu pemain yang diminati sejumlah klub pada bursa transfer musim panas. Selain Persija Jakarta, klub raksasa Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors, juga disebut ikut memantau situasi sang pemain.

Meski begitu, laporan tersebut menyebutkan bahwa tawaran Persija Jakarta disebut lebih besar dibandingkan proposal yang diajukan Jeonbuk Hyundai Motors. Legia Warsaw dikabarkan masih berupaya mempertahankan bek berusia 30 tahun itu karena masih masuk dalam rencana tim.

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Rumor ini tentu menarik perhatian pendukung Persija. Jika transfer benar-benar terwujud, Pankov berpotensi menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini belakang Macan Kemayoran berkat pengalaman panjangnya bermain di kompetisi Eropa.

Radovan Pankov lahir di Novi Sad, Serbia, pada 5 Agustus 1995. Dia memiliki postur ideal sebagai seorang bek dengan tinggi badan 1,85 meter.

Posisi utamanya adalah bek tengah, namun dia juga cukup sering dimainkan sebagai bek kanan. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah karena mampu memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih dalam menyusun strategi.

Berdasar data Transfermarkt, nilai pasar Radovan Pankov saat ini berada di kisaran Rp 8,69 miliar. Angka tersebut mencerminkan kualitas dan pengalaman yang dimiliki pemain jebolan akademi Vojvodina tersebut.

Karir profesional Pankov dimulai bersama Vojvodina pada 2014. Setelah tampil cukup konsisten di klub masa kecilnya, dia sempat merantau ke Rusia untuk bergabung dengan Ural Yekaterinburg sebelum menjalani masa peminjaman di klub Siprus, AEK Larnaca.