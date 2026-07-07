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Taufiq Ardyansyah
Rabu, 8 Juli 2026 | 04.51 WIB

Sinyal Positif Erick Thohir, PSSI Beri Lampu Hijau untuk Suporter Away Super League

Ilustrasi supoter Super League. (Dok. Persis) - Image

Ilustrasi supoter Super League. (Dok. Persis)

JawaPos.com – Larangan kehadiran suporter tim tamu di seluruh kasta kompetisi sepak bola Indonesia berpeluang berakhir pada musim 2026-2027. PSSI memberikan sinyal positif terhadap rencana I.League selaku operator kompetisi, untuk menghadirkan kembali suporter tim tamu dalam laga away. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku dengan syarat ketat, terutama terkait aspek keamanan.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, operator kompetisi telah memaparkan rencana pelonggaran aturan suporter tamu kepada PSSI. Menurut dia, setiap klub harus bertanggung jawab penuh apabila kebijakan tersebut diterapkan.

"Liga kemarin sudah presentasi ke kami ke PSSI, bahwa ada nanti kelenturan mengenai suporter away. Tetapi ada catatan. Tentu klub harus bertanggung jawab secara menyeluruh," ujar Erick.

Erick menjelaskan, PSSI tidak mudah memperoleh persetujuan FIFA untuk melonggarkan regulasi tersebut. Sebab, pada musim lalu, masih terjadi sejumlah insiden yang melibatkan suporter. Karena itu, FIFA meminta adanya jaminan keamanan sebelum kebijakan diberlakukan.

Menurut Erick, kepercayaan yang telah diberikan FIFA tidak boleh kembali hilang. Dia mengingatkan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sekitar 135 orang.

"Jangan sampai kepercayaan ini luntur lagi karena peristiwa-peristiwa yang pernah menjadi noda hitam dan tidak akan pernah terlupakan buat bangsa kita dan sepak bola dunia," tegasnya.

Dia menegaskan, tanggung jawab berada di tangan operator kompetisi dan klub. Jika kembali terjadi insiden yang melibatkan suporter tamu, FIFA dapat mencabut izin pelonggaran tersebut sewaktu-waktu. 

Editor: Hendra
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