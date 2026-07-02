Berdampak Nyata! Menpora Erick Thohir: Olahraga Bukan Beban, tapi Sumber Pendapatan Negara

JawaPos.com - Menpora Erick Thohir menegaskan olahraga tidak lagi sekadar menjadi beban anggaran negara. Menurutnya, industri olahraga dan sport tourism mampu menjadi sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat citra Indonesia di dunia.

Hal tersebut disampaikan Erick saat menjadi narasumber dalam Konferensi Pers Pemerintah yang diselenggarakan Badan Komunikasi (Bakom) RI di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dalam konferensi pers bersama Kepala Bakom RI Muhammad Qodari, Erick memaparkan perkembangan program prioritas serta penguatan ekosistem olahraga nasional 2026, termasuk hasil pembahasannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Erick, paradigma terhadap olahraga harus diubah. Selama ini olahraga masih sering dipersepsikan sebagai beban biaya, padahal sektor tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

"Olahraga selama ini dipersepsikan sebagai cost atau beban. Padahal sekarang harus dilihat sebagai revenue opportunity atau potensi pendapatan sekaligus national branding," ujar Erick.

Dia mencontohkan sport tourism sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat. Secara global, industri sport tourism memiliki nilai hampir USD625 miliar atau sekitar Rp9.800 triliun dengan pertumbuhan sekitar 8 persen per tahun.

"Inilah paradigma yang sedang kami bangun bersama seluruh pemangku kepentingan. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sport tourism harus menjadi salah satu motor penggeraknya," katanya.

Selain sport tourism, Erick menyebut industri olahraga global juga memiliki nilai ekonomi mencapai USD521 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun dan diproyeksikan terus tumbuh hingga 25 persen sampai 2032.

Karena itu, Kemenpora terus mendorong penyelenggaraan berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional. Menurut Erick, setiap event olahraga mampu menggerakkan sektor ekonomi lain, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga perdagangan.