Bhinneka Run 2026 Ajak Pelari Disabilitas, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi

Bhinneka Run 2026 Rangkul Pelari Disabilitas, Menpora Erick Beri Apresiasi. (Dok: Kemenpora RI)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan Bhinneka Run 2026 di TMII, Jakarta Timur, yang melibatkan sekitar 2.500 peserta, termasuk pelari disabilitas yang mengikuti tiga kategori lomba, yakni 3K, 5K, dan 10K.
Menurut Erick, ajang tersebut menjadi contoh olahraga yang inklusif sekaligus memperkuat semangat persatuan.
Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI menyambut antusias penyelenggaraan Bhinneka Run 2026. Menurutnya, ajang ini menghadirkan pengalaman berlari yang berbeda dengan rute yang melintasi rumah-rumah adat dan ikon budaya dari seluruh provinsi di kawasan TMII.
"Senang sekali melihat masyarakat begitu antusias mengikuti Bhinneka Run. Lari membuat tubuh sehat, menjaga kebugaran, dan menjadi olahraga yang dapat dinikmati oleh semua kalangan," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
Pihaknya menegaskan, penyelenggaraan olahraga yang inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat dalam menjalani gaya hidup sehat.
"Kami sangat mengapresiasi event lari yang memberikan ruang bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa olahraga adalah milik semua orang tanpa terkecuali," lanjutnya.
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