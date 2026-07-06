Kata Erick Thohir Soal Jadwal Piala Presiden Bentrok dengan AFF 2026

Erick Thohir dan John Herdman. (Dok. Erick Thohir)
JawaPos.com - Ketum PSSI, Erick Thohir, berbicara mengenai bentroknya jadwal turnamen Piala Presiden dengan Piala AFF 2026. Erick menyebut padatnya jadwal justru akan memberi jam terbang lebih kepada pemain, namun setiap klub juga perlu memperhatikan kondisi fisik pemainnya.
Piala Presiden 2026 resmi bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Jadwal tersebut akan berbenturan dengan jadwal Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2026 pada 24 Juli sampai 26 Agustus mendatang.
Sebanyak delapan tim akan ambil bagian dalam Piala Presiden 2026, dengan rincian lima klub lokal dan tiga klub ASEAN. Lima klub lokal tersebut adalah Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema FC, dan PSMS Medan. Sementara tiga klub luar negeri adalah Port FC (Thailand), DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura).
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Dengan turnamen yang bersamaan, klub dan pemain harus pintar-pintar membagi fokus. Meski berbenturan, Erick menilai banyaknya kompetisi justru akan memberikan dampak positif terhadap pemain.
"Kami tentu di PSSI, makin banyak pertandingan makin bagus buat jam terbang klub dan pemain. Tetapi juga kami pastikan menghitung daripada maksimal masing-masing pemain untuk recovery," papar Erick dalam konferensi pers Piala Presiden 2026 di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Pemain yang telah mendapat panggilan Timnas Indonesia pun wajib pintar-pintar menjaga kondisinya. Tapi, bukan tidak mungkin juga mereka tidak tampil di Piala Presiden 2026, karena Piala AFF 2026 menjadi agenda penting bagi Skuad Garuda.
"Untuk AFF sendiri, sudah pasti sejak awal klub-klub dan liga bersepakat bahwa bagaimana liga dan Timnas ini harus jalan bersamaan, ya tidak masing-masing. Tetapi tim nasional itu menjadi penting," ujar Erick.
"Untuk AFF sendiri yang tim nasional kan sekarang sudah mulai TC. Tanggal 5 sampai tanggal 14. Terus ada break recovery 3-4 hari, ada TC lagi. Langsung mereka akan tanding," sambungnya.
Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) proyeksi Piala AFF 2026 di Balik sejak Senin (5/7) hingga 25 Juli. Kendati begitu, belum diketahui daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih John Herdman untuk mengikuti TC tersebut.
Diketahui, TC Timnas Indonesia dibagi menjadi dua tahap dengan total sekitar 46 pemain. Dari jumlah tersebut, pelatih John Herdman akan mengerucutkannya menjadi sekitar 26 pemain untuk dibawanya bertempur di Piala AFF 2026.
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