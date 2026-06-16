Ernando Ari Balas Kepercayaan Persebaya Surabaya! Ingin Beri Kemampuan Terbaik usai Dapat Kontrak Jangka Panjang

Ernando Ari. (Persebaya)
JawaPos.com – Ernando Ari sempat dikhawatirkan bakal hengkang karena kontraknya bersama Persebaya Surabaya berakhir pada akhir musim ini. Namun, kekhawatiran itu tidak terbukti. Kiper asal Semarang tersebut resmi menandatangani kontrak baru.
Bahkan, Ernando dipastikan akan bertahan lebih lama di Persebaya.
Hal itu karena kiper berusia 24 tahun tersebut mendapatkan kontrak jangka panjang.
“Saya sangat bahagia dan bangga karena masih dipercaya menjadi bagian dari Persebaya Surabaya,” ujar kiper kelahiran 27 Februari 2002 itu, dikutip dari laman resmi klub.
Artinya, masa bakti Ernando bersama Persebaya akan semakin panjang. Saat ini, kiper dengan tinggi badan 179 sentimeter tersebut telah delapan tahun membela Persebaya. Ia direkrut Green Force pada 2018 saat masih berusia 16 tahun.
Karena itu, ia bertekad membalas kepercayaan yang diberikan pihak klub.
“Kepercayaan ini tentu menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus memberikan kemampuan terbaik dan berjuang sepenuh hati demi tim ini,” jelas Ernando.
Musim ini, Ernando tampil cukup baik. Ia mencatatkan delapan clean sheet dalam 24 pertandingan. Selain itu, Ernando juga membukukan 82 penyelamatan.
Ernando menegaskan ingin membawa Green Force meraih prestasi yang lebih tinggi.
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“Target saya bersama Persebaya adalah memberikan lebih banyak prestasi dan kebanggaan bagi klub, Kota Surabaya, serta seluruh Bonek dan Bonita,” terang Ernando.
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