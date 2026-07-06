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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 7 Juli 2026 | 05.35 WIB

Kiper Persebaya Surabaya Siap Pamer Skill! Ernando Ari Bertekad Buktikan Masih Layak Dipanggil Timnas Indonesia

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi bertekad tampil maksimal di Piala Presiden 2026 demi membuka peluang kembali dipanggil Timnas Indonesia. (Persebaya) - Image

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi bertekad tampil maksimal di Piala Presiden 2026 demi membuka peluang kembali dipanggil Timnas Indonesia. (Persebaya)

JawaPos.com - Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai panggung pembuktian untuk kembali merebut tempat di Timnas Indonesia setelah tak masuk skuad pilihan pelatih John Herdman.

Turnamen pramusim yang berlangsung mulai akhir Juli itu ingin dimanfaatkannya untuk menunjukkan kualitas terbaik di bawah mistar gawang.

Ernando menjadi salah satu nama yang absen dalam daftar pemain Timnas Indonesia sejak Herdman menangani skuad Garuda.

Dalam empat pertandingan internasional yang berlangsung pada Maret dan Juni, namanya tak pernah mendapat kesempatan kembali mengenakan seragam Merah Putih.

Mengapa Ernando Ari Ingin Menjadikan Piala Presiden 2026 Sebagai Ajang Pembuktian?

Ernando Ari menegaskan Piala Presiden 2026 menjadi kesempatan penting untuk membuktikan dirinya masih pantas bersaing memperebutkan posisi penjaga gawang Timnas Indonesia.

Ia berharap performa apik bersama Persebaya Surabaya dapat membuka kembali pintu menuju skuad Garuda.

"Ya mungkin dengan adanya Piala Presiden (2026) ini bisa jadi ajang pembuktian kalau masih ada kesempatan buat saya, juga mau menunjukkan kalau saya itu masih layak dan juga ingin diberi kesempatan," kata Ernando dikutip dari Antara, Senin (6/7/2026).

Harapan itu muncul ketika Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi ASEAN Hyundai Cup 2026.

Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus dengan Herdman mulai membangun komposisi baru skuad Garuda.

Editor: Bintang Pradewo
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