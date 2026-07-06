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Andika Rachmansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 05.08 WIB

Demi Kembali ke Timnas Indonesia, Ernando Ari Jadikan Piala Presiden 2026 sebagai Ajang Pembuktian 

Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi. (istimewa) - Image

Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi. (istimewa)

JawaPos.com - Kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, ingin membuktikan bahwa dirinya masih layak bermain di Timnas Indonesia. Dia pun menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai panggung pembuktian.

Piala Presiden 2026 bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Sebanyak delapan klub akan ambil bagian dalam turnamen pramusim tersebut, dengan rincian lima klub lokal dan tiga klub luar negeri.

Kelima klub lokal tersebut adalah Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema FC, dan PSMS Medan. Sementara tiga klub luar adalah Port FC (Thailand), DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura).

Ernando yang telah pulih dari cedera menyambut antusias keikutsertaan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Kiper berusia 24 tahun itu menjadikan turnamen pramusim tersebut sebagai panggung pembuktian demi kembali dilirik Timnas Indonesia.

“Ya mungkin dengan adanya Piala Presiden ini bisa jadi ajang pembuktian kalau masih ada kesempatan buat saya, juga mau menunjukkan kalau saya itu masih layak dan juga ingin diberi kesempatan,” kata Ernando kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ernando sendiri sudah cukup lama tidak mendapat panggilan Timnas Indonesia. Dia terakhir kali masuk dalam Skuad Garuda saat babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah itu, ia selalu terpinggirkan.

Di era kepeminpinan John Herdman, Ernando tak kunjung mendapat panggilan Timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena ia mengalami cedera engkel yang membuatnya absen cukup panjang membela Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026.

Kini, Ernando juga tidak mendapatkan panggilan Timnas Indonesia yang tengah menjalani persiapan menjelang Piala AFF 2026. Menurutnya, salah satu alasan dirinya tidak mendapat panggilan karena masalah cedera yang sempat menghantuinya.

“Kenapa saya masih ada di sini? Karena tanggal ini mereka (Timnas Indonesia) sudah pada TC (Pemusatan Latihan), terus juga kemarin izin karena ada cedera kan, hampir satu bulan lebih. Jadi mungkin itu salah satu alasan saya nggak dipanggil,” terangnya.

Editor: Estu Suryowati
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