Usai Dua Musim Bersinar Bersama Macan Putih, Leonardo Navacchio Resmi Tinggalkan Persik Kediri dan Pulang ke Brasil

JawaPos.com - Persik Kediri resmi mengakhiri kebersamaan dengan penjaga gawang asal Brasil, Leonardo Navacchio, jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/27.

Kepastian ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan dua musim sang kiper bersama Macan Putih yang dipenuhi berbagai catatan positif.

Sebelumnya, Leonardo Navacchio telah lebih dulu berpamitan kepada para pendukung Persik melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah kompetisi musim lalu berakhir.

Dalam pesannya, kiper berusia 34 tahun tersebut menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus salam perpisahan kepada klub dan suporter.

Kepergian Leo membuat Persik kini harus mencari sosok baru untuk mengisi posisi penjaga gawang utama.

Selama dua musim terakhir, pemain dengan tinggi badan 1,92 meter itu menjadi pilihan utama di bawah mistar dan tampil konsisten dalam banyak pertandingan penting.

Kedatangan Leonardo Navacchio pada musim 2024/25 juga mencatat sejarah tersendiri bagi Persik Kediri.

Ia menjadi kiper asing pertama yang membela Macan Putih di era sepak bola profesional. Sebelumnya, Persik memang pernah memiliki penjaga gawang asing bernama Idi asal Afrika saat masih tampil di kompetisi Divisi 1 pada 2001.