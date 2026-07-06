Persik Kediri Percayakan Posisi Direktur Olahraga kepada Razzi Taruna, Fokus Bangun Klub Modern

Razzi Taruna. (Istimewa)
JawaPos.com - Razzi Taruna resmi memulai babak baru dalam perjalanan kariernya di sepak bola Indonesia.
Sosok yang memiliki nama lengkap Dyaradzi Aufa Taruna itu kini dipercaya mengemban jabatan sebagai Direktur Olahraga Persik Kediri setelah sebelumnya sukses menjalankan peran sebagai manajer tim PSIM Yogyakarta selama dua musim.
Penunjukan tersebut menjadi langkah penting bagi Persik Kediri dalam memperkuat struktur organisasi klub.
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Menariknya, posisi Direktur Olahraga ini baru dibentuk pada era kepemimpinan Arthur Irawan sebagai bagian dari upaya membawa Macan Putih menjadi klub yang semakin profesional dan modern.
Nama Razzi Taruna sendiri bukan sosok asing di sepak bola nasional. Selama berada di PSIM Yogyakarta, ia turut berperan dalam perjalanan tim berjuluk Laskar Mataram meraih gelar juara Pegadaian Liga 2 2024/2025 sekaligus memastikan tiket promosi ke kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
Bekal pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan Persik Kediri memberikan kepercayaan kepadanya.
Di usia yang masih muda, Razzi dinilai memiliki semangat, visi, dan pemahaman yang baik mengenai pengembangan klub secara menyeluruh.
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Razzi mengaku antusias menyambut tantangan barunya bersama Persik Kediri. Menurutnya, klub asal Kota Kediri itu memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di level tertinggi.
"Persik Kediri memiliki potensi yang sangat besar. Dengan manajemen, tim, dan pemain hebat di klub ini kami menatap musim depan dengan kepercayaan dan semangat tinggi. Saya siap mengemban tugas sebagai Direktur Olahraga klub ini," ujar Razzi.
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