Persik Kediri Lepas Telmo Castanheira, Gelandang Portugal Ucapkan Salam Perpisahan untuk Persikmania

JawaPos.com - Persik Kediri resmi mengakhiri kebersamaan dengan gelandang asal Portugal, Telmo Castanheira, setelah hanya semusim memperkuat skuad Macan Putih.

Meski masa baktinya terbilang singkat, pemain berusia 34 tahun itu meninggalkan kontribusi penting yang membuat namanya dikenang oleh tim maupun para pendukung Persikmania.

Telmo Castanheira didatangkan Persik Kediri pada awal musim 2025/26 dari klub Liga Super Malaysia, Sabah FC. Kehadirannya merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Ong Kim Swee yang sebelumnya pernah bekerja sama dengannya saat menangani Sabah FC.

Sejak bergabung, Telmo langsung menjadi bagian penting di lini tengah Persik. Pengalamannya membuat permainan tim lebih seimbang, baik ketika membangun serangan maupun saat membantu pertahanan.

Kemampuannya bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang memberikan banyak pilihan bagi tim pelatih sepanjang musim.

Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara, menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan sang pemain selama mengenakan seragam Macan Putih.

Menurutnya, Telmo adalah sosok profesional yang selalu memberikan kontribusi maksimal dalam setiap kesempatan.

Ia juga berharap perjalanan karier pemain asal Portugal tersebut terus berjalan baik setelah meninggalkan Kediri.