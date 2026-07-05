Supriadi Tinggalkan Persik Kediri, Kemana Eks Wonderkid Persebaya Surabaya?

JawaPos.com - Penyerang Muhammad Supriadi dipastikan meninggalkan klub Persik Kediri menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Dikutip dari laman resmi I.League, Minggu, Manajer Persik Kediri Rachmad Tri Kuncara menilai Supriadi memberikan kontribusi luar biasa bersama Macan Putih.

"Dalam setiap pertandingan yang dijalaninya, Supriadi memperlihatkan semangat yang kuat. Supriadi telah membuktikan mampu melewati tantangan berat dan kembali dengan semangat yang sama," ujar Rachmad.

"Semangat untuk membawa kemenangan bagi Persik Kediri. Peranan Supriadi selama di tim cukup sentral karena mampu memberikan pengaruh besar," kata dia.

Supriadi didatangkan Persik Kediri dari Persebaya Surabaya pada musim 2023/2024 dan tampil sebanyak 55 pertandingan dan menyumbangkan total dua gol.

Selama tiga musim terakhir, peran Supriadi di sektor sayap membuat taring Macan Putih jadi ancaman lawan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Kecepatan dan keberanian Supriadi menusuk pertahanan bikin lawan pontang-panting.

Pada musim pertamanya di Kediri, Supriadi membuktikan mampu beradaptasi dengan baik dan jadi idola baru bagi Persikmania. Dia berhasil mencatatkan empat assist.

Tahun kedua, performa Supriadi agak menurun karena mengalami cedera dan sempat naik meja operasi. Namun dia mampu bangkit di musim ketiganya.

Selanjutnya Rachmad mengucapkan sukses untuk pemain yang baru berumur 25 tahun itu pada perjalanan selanjutnya di klub baru yang akan Supriadi bela.