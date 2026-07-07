John Herdman Panggil 50 Nama untuk TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026, Didominasi Pemain Super League

John Herdman berikan nasihat ke pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memanggil 50 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) menjelang Piala AFF 2026. Pemain yang dipanggil ke TC Skuad Garuda didominasi pemain Super League.
Timnas Indonesia mulai memanaskan mesinnya jelang Piala AFF 2026. Sebagai bagian dari persiapan, Skuad Garuda melakoni TC di Bali yang dibagi menjadi dua fase. Fase pertama bergulir sejak 5 hingga 11 Juli, sementara fase kedua pada 14-25 Juli 2026.
Sebanyak 50 pemain disiapkan oleh pelatih John Herdman untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia. Komposisi skuad kali ini memadukan para pemain berpengalaman dengan talenta muda potensial, terkhusus yang berkarier di Super League.
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Nama-nama yang dipanggil kali ini cukup menyita perhatian. John Herdman kali ini memanggil Teja Paku Alam. Kiper Persib Bandung itu akan bersaing dengan tiga kiper lainnya yakni Cahya Supriadi, Nadeo Argawinata, dan Muhamad Riyandi.
Lima pemain abroad juga dipanggil oleh John Herdman ke TC, yakni Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Tim Geypens, Mathew Baker, dan Mitchell Baker. Kehadiran nama Mitchell Baker juga turut menyita perhatian, mengingat pemain Vermont Green itu masih dalam proses naturalisasi.
Semua pemain naturalisasi yang bermain di Super League juga dipanggil oleh John Herdman. Yakni Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Dion Markx, Jordi Amat, Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick, Thom Haye, Mauro Zijlstra, Ragnar Oratmangoen, Jens Raven, serta Eliano Reijnders.
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Nama Pratama Arhan juga menyita perhatian. Pemain anyar Persija Jakarta itu akhirnya mendapat panggilan John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Terakhir kali Arhan membela Skuad Garuda dalam ajang Piala AFF 2024.
Sementara itu, Persija Jakarta dan Persib Bandung menjadi klub penyumbang terbanyak. Kedua tim tersebut mengirim 11 pemain ke TC Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026.
Daftar 50 nama ini menjadi gambaran para pemain yang berpeluang memperkuat skuad Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2026. Seluruh pemain ini masih akan menjalani sejumlah fase seleksi dan evaluasi selama pemusatan latihan. Nantinya, John Herdman akan mengunci 26 pemain untuk dibawanya bertempur di ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.
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