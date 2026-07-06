Pemain Timnas Indonesia Adrian Wibowo Menikmati Adaptasi di Tim Liga Austria FC Wacker Innsbruck

Pemain Timnas Indonesia Adrian Wibowo bergabung bersama klub Austria FC Wacker Innsbruck. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Adrian Wibowo mengawali babak baru dalam perjalanan karirnya dengan bergabung bersama klub Austria FC Wacker Innsbruck. Pemain muda tersebut didatangkan dengan status pinjaman dari klub Amerika Serikat Los Angeles FC, langsung menikmati pengalaman pertama merasakan atmosfer sepak bola Eropa.
Dalam wawancara bersama media Austria Tivoli12 Adrian Wibowo mengungkapkan rasa bahagia karena bisa mewujudkan impian yang telah lama dia simpan sejak masih kecil. Bermain di Eropa bukan sekadar langkah karier, tetapi juga pencapaian yang telah lama menjadi target pribadi.
"Bermain di Eropa merupakan impian saya sejak kecil. Saya juga sangat menikmati hari-hari pertama di sini karena tim pelatih dan rekan-rekan menyambut saya dengan sangat baik," ujar Adrian.
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Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa proses adaptasi pemain berusia muda itu berjalan cukup positif. Sambutan hangat dari staf pelatih maupun rekan satu tim membuatnya lebih cepat merasa nyaman di lingkungan baru.
Saat ini, Adrian telah mengikuti rangkaian latihan pramusim bersama FC Wacker Innsbruck. Masa persiapan tersebut dimanfaatkannya untuk mengenal gaya bermain tim sekaligus menyesuaikan diri dengan intensitas sepak bola Eropa yang dikenal lebih cepat dan menuntut kondisi fisik prima.
Bagi Adrian, kesempatan bermain di Austria menjadi momen penting untuk mengembangkan kualitasnya sebagai pesepak bola profesional. Kompetisi di Eropa diyakini akan memberikan pengalaman berharga yang sulit diperoleh di tempat lain, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding.
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Status pinjaman dari Los Angeles FC juga membuka peluang bagi Adrian untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Jika mampu menunjukkan performa konsisten selama pramusim hingga kompetisi resmi dimulai, bukan tidak mungkin ia akan menjadi bagian penting dalam skuad FC Wacker Innsbruck musim ini.
Keberadaan Adrian di Austria sekaligus menambah daftar pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Hal tersebut menjadi kabar positif bagi perkembangan sepak bola nasional karena semakin banyak pemain muda yang memperoleh kesempatan merasakan persaingan di level internasional.
Bagi Timnas Indonesia, pengalaman yang didapat Adrian selama bermain di Eropa tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif ketika kembali memperkuat tim Garuda. Pengalaman menghadapi permainan dengan tempo tinggi diyakini akan meningkatkan kualitas individu maupun mental bertandingnya.
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