Masa Depan Witan Sulaeman Akhirnya Terungkap! Perpanjang Kontrak Bersama Persija Jakarta hingga 2029

JawaPos.com - Masa depan Witan Sulaeman akhirnya terungkap. Pemain berusia 24 tahun itu resmi memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta.

Kabar tersebut diumumkan Persija Jakarta pada Sabtu (4/7) sore WIB. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu memperpanjang masa bakti Witan Sulaeman hingga tiga musim ke depan atau sampai 2029.

“Witan Sulaeman dipastikan tetap menjadi bagian dari Persija untuk tiga musim ke depan. Winger kelahiran Palu, 8 Oktober 2001, itu akan melanjutkan perjalanannya bersama Macan Kemayoran setelah bergabung sejak 2023,” tulis Persija Jakarta dalam keterangan resminya.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menilai, Witan masih memiliki potensi untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi tim. Apalagi, Macan Kemayoran saat ini dipimpin oleh Shin Tae-yong.

“Persija dan Witan sepakat untuk melanjutkan kerja sama untuk 3 musim kedepan. Kehadiran Coach Shin diharapkan mampu mengembalikan versi terbaik dari Witan. Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih maksimal bagi tim, untuk membantu meraih target Juara,” ujar Prapanca.

Tak heran jika Persija Jakarta memutuskan untuk memperpanjang kontrak Witan. Pemain berusia 21 tahun itu merupakan salah stu pemain penting di sektor depan Macan Kemayoran.

Statistiknya bersama Persija Jakarta di musim lalu memang tidak begitu mentereng dengan mengemas satu gol dan empat assist dari 19 penampilan. Tapi, Witan punya kelebihan dalam membangun serangan, membuka ruang, dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya.

Di bawah komando Shin Tae-yong, Witan diharapkan bisa tampil lebih tajam. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah paham betul bagaimana gaya permainan anak asuhnya tersebut karena pernah berkolaborasi di Timnas Indonesia.