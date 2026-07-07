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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 15.10 WIB

Resmi Gabung Persija, Pratama Arhan Teken Kontrak Tiga Musim dan Siap Reuni dengan Shin Tae-yong

Pratama Arhan resmi gabung Persija Jakarta. (Persija) - Image

Pratama Arhan resmi gabung Persija Jakarta. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kali ini, Macan Kemayoran resmi mengamankan tanda tangan bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, dengan durasi kontrak selama tiga musim.

Kehadiran Arhan diharapkan mampu memperkuat sektor kiri pertahanan sekaligus menambah kedalaman skuad yang akan menghadapi jadwal kompetisi yang padat sepanjang musim.

Pemain kelahiran Blora, 21 Desember 2001, tersebut bukan nama baru di sepak bola Indonesia.

Arhan memulai karier profesional bersama PSIS Semarang pada 2020 dan tampil impresif selama dua musim. Penampilan konsistennya membuka jalan untuk berkarier di luar negeri.

Pada 2022, Arhan bergabung dengan klub Jepang, Tokyo Verdy. Meski hanya mencatatkan dua penampilan di J2 League hingga 2024, pengalaman tersebut menjadi langkah awalnya merasakan atmosfer sepak bola profesional di luar Indonesia.

Setelah meninggalkan Jepang, Arhan melanjutkan karier di Korea Selatan bersama Suwon FC.

Bersama klub K League 1 itu, ia kembali memperoleh pengalaman berharga meski hanya tampil dalam dua pertandingan selama periode 2024–2025.

Kariernya kemudian berlanjut di Thailand bersama Bangkok United. Di klub tersebut, Arhan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Editor: Edi Yulianto
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