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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 17.24 WIB

Tinggalkan FC Emmen, Tim Geypens Makin Dekat Merapat ke Bali United

Tim Geypens saat bersama FC Emmen. (FC Emmen) - Image

Tim Geypens saat bersama FC Emmen. (FC Emmen)

JawaPos.com - Rumor kepindahan Tim Geypens ke Bali United mulai menguat menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026/2027.

Bek kiri berdarah Indonesia-Belanda itu disebut telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Serdadu Tridatu setelah berstatus tanpa klub.

Sebelumnya, Geypens resmi berpisah dengan FC Emmen pada awal Juli 2026. Kontrak pemain berusia 21 tahun tersebut berakhir dan kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat terkait perpanjangan kerja sama. Sejak saat itu, statusnya berubah menjadi pemain bebas transfer.

Kabar mengenai klub baru Geypens muncul diakun X @indosfc yang mengatakan ia akan bergabung dengan Bali Unuted, transfer dan juga tercantum dalam pusat rumor Transfermarkt Indonesia.

Bali United menjadi klub yang paling santer dikaitkan dengan mantan pemain Timnas Indonesia U-20 tersebut.

Jika transfer ini benar-benar terealisasi, maka Bali United akan mendapatkan tambahan amunisi penting di sektor kiri pertahanan.

Geypens dikenal sebagai bek kiri modern yang memiliki kemampuan membantu serangan sekaligus disiplin ketika bertahan.

Selain beroperasi sebagai bek kiri, pemain kelahiran Oldenzaal, Belanda, itu juga mampu dimainkan sebagai winger kiri. Fleksibilitas tersebut tentu menjadi nilai tambah bagi tim yang membutuhkan variasi taktik sepanjang musim.

Karier Geypens cukup menarik untuk disimak. Ia merupakan jebolan akademi FC Twente sebelum sempat menjadi bagian dari Heracles Almelo.

Editor: Edi Yulianto
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