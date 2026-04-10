Drama Paspoortgate Mereda! Tim Geypens dan Nathan Tjoe-A-On Akhirnya Kembali, Harapan Baru Timnas Indonesia Menguat

Nathan Tjoe-A-On kembali berlatih di klub Belanda setelah lolos dari masalah Paspoortgate. (Willem II)
JawaPos.com — Kabar baik akhirnya datang dari Belanda untuk sepak bola Indonesia, khususnya terkait polemik Paspoortgate yang sempat menghambat karier pemain diaspora. Dua nama, yakni Tim Geypens dan Nathan Tjoe-A-On, kini dipastikan kembali ke lapangan setelah masalah administrasi mereka terselesaikan.
Situasi ini menjadi angin segar bagi publik Tanah Air yang sempat khawatir terhadap masa depan para pemain diaspora.
Terlebih, keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam berbagai agenda penting ke depan.
Tim Geypens menjadi salah satu pemain yang lebih dulu mendapatkan kepastian. Winger berusia 20 tahun itu kini telah kembali bergabung dan berlatih bersama FC Emmen setelah mengantongi izin kerja baru.
Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak klub yang menunjukkan antusiasme atas kembalinya sang pemain.
FC Emmen menyatakan, "Mulai hari ini, Tim Geypens kembali berlatih! Berkat izin tinggal sementara yang saat ini berlaku hingga tahun 2031 dengan opsi perpanjangan, Tim kini dapat kembali berkarier sebagai pesepakbola di Belanda. Senang melihatmu kembali, Tim!"
Tak berselang lama, kabar serupa datang dari Nathan Tjoe-A-On yang juga berhasil keluar dari situasi sulit. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut kini telah kembali ke skuad Willem II dan siap merumput kembali.
Pengumuman resmi disampaikan oleh klub melalui media sosial mereka yang langsung disambut positif oleh para penggemar.
Willem II menuliskan, "Nathan Tjoe-A-On kembali ke Willem II. Bek tersebut telah memperoleh izin kerja yang diperlukan dan akan segera bergabung kembali dengan tim."
