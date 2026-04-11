Tim Geypens Bicara! Tegaskan Masih Warga Negara Indonesia, Bantah Ingin Jadi Orang Belanda 

JawaPos.com - Tim Geypens membantah kabar dirinya ingin kembali menjadi warga negara Belanda setelah wawancaranya dengan media DVHN. Hal tersebut diungkapkannya usai dirinya kembali bermain bersama FC Emmen melawan RKC Waalwijk pada Sabtu (11/4).

Setelah laga kekalahan melawan RKC Waalwijk, Tim Geypens mengatakan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain bersama FC Emmen pada menit ke-68. Meskipun pada awalnya dia sedikit merasakan kaku saat mengontrol bola.

"Pada Rabu malam, pengacara saya menelepon untuk mengatakan bahwa saya diizinkan kembali ke lapangan. Saya bangun pagi ini dengan lebih ceria karena saya kembali menjadi pemain sepak bola dan diizinkan kembali ke klub. Kondisi fisik saya sudah prima dan kontrol bola saya agak kaku untuk sesaat, tetapi kembali dengan cepat," kata Tim Geypens kepada DVHN, Sabtu (10/4).

Saat dinyatakan dilarang bermain karena masalah passport gate, Tim Geypens merasa aneh karena tidak boleh bermain di Belanda. Pemain 20 tahun tersebut mengaku tidak terlalu teliti pada konsekuensi yang terjadi jika Geypens menjadi warga negara Indonesia.

"Hilangnya kewarganegaraan Belanda saya akibat pilihan tersebut bukanlah masalah pada saat itu. Saya sendiri tidak cukup meneliti hal ini, dan itu adalah kesalahan saya sendiri. Mungkin mereka bisa menjelaskan konsekuensinya dengan lebih jelas, tetapi saya sendiri tidak cukup teliti. semuanya tampak begitu baik, saya hanya fokus pada satu hal," ujar Geypens.

Dirinya merasa sangat aneh saat tiba-tiba saya menjadi "ilegal" di Belanda.

"Negara tempat saya lahir dan bersekolah. Saya menyadari sekarang bahwa hukum adalah hukum, dan oleh karena itu solusi harus ditemukan. Mereka mungkin masih akan mengubah undang-undang di Indonesia mengenai paspor ganda," lanjut pemain nomor punggung 5 tersebut.

Dalam wawancara itu, Geypens mengatakan dirinya bisa kembali menjadi warga negara Belanda dan dampak dari kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya.

"Saya masih bisa masuk ke DigiD (sistem identitas digital pemerintah Belanda) dan sebagainya. Sepertinya antar pemerintah juga tidak sepenuhnya saling terhubung. Mereka berbicara dengan istilah-istilah sulit dan bahasa hukum. Saya hanya ingin tahu apakah saya bisa kembali menjadi warga negara Belanda dan apa dampaknya terhadap kewarganegaraan Indonesia saya," imbuh Geypens.