Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.22 WIB

Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday!

Tim Geypens. (Istimewa) - Image

Tim Geypens. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim Geypens dikabarkan telah berada di Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday yang akan dijalani Timnas Indonesia pada awal Juni 2026.

Kabar tersebut disampaikan oleh akun sepak bola nasional SIF yang menyebut pemain berusia 20 tahun itu tengah menikmati waktu liburan singkat di Malang, Jawa Timur, sebelum bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda.

Kehadiran Geypens menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dua laga internasional. Skuad Merah Putih dijadwalkan bertemu Oman pada 5 Juni 2026 dan menghadapi Mozambik empat hari kemudian, tepatnya 9 Juni 2026.

Nama Tim Geypens memang mulai mendapat perhatian besar sejak resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada Februari 2025. Pemain kelahiran Oldenzaal, Belanda, tersebut memiliki darah Indonesia dan sebelumnya sempat memperkuat Timnas Indonesia U-20.

Saat ini Geypens bermain untuk klub Belanda, FC Emmen, yang berkompetisi di Keuken Kampioen Divisie atau kasta kedua sepak bola Belanda. Musim 2025/2026 menjadi periode penting dalam perkembangan kariernya.

Berdasarkan data kompetisi liga, Geypens mencatatkan 28 penampilan bersama FC Emmen. Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan dua gol dan dua assist. Catatan itu cukup menarik mengingat posisi utamanya adalah bek kiri.

Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, pemain dengan tinggi badan 1,84 meter tersebut dikenal aktif membantu serangan dari sisi lapangan. Kaki kirinya menjadi salah satu kelebihan yang membuatnya mampu beroperasi tidak hanya sebagai bek kiri, tetapi juga sebagai winger ketika dibutuhkan.

Karier sepak bola Geypens juga berkembang melalui akademi salah satu klub besar Belanda, FC Twente. Pengalaman menimba ilmu di lingkungan sepak bola Belanda membuatnya memiliki fondasi teknik dan pemahaman taktik yang cukup matang untuk pemain seusianya.

Kedatangan Geypens ke Indonesia tentu menjadi perhatian para pendukung Timnas. Banyak yang menantikan apakah ia akan mendapat kesempatan tampil dan menjalani debut bersama tim senior Garuda dalam FIFA Matchday kali ini.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jelang FIFA Matchday Juni 2026, Calvin Verdonk dan Nathan Tjoe-A-On Jalani Latihan Bersama - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang FIFA Matchday Juni 2026, Calvin Verdonk dan Nathan Tjoe-A-On Jalani Latihan Bersama

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.38 WIB

Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Begini Reaksi John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Begini Reaksi John Herdman

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.26 WIB

Hector Souto Sebut Timnas futsal Indonesia ingin Hadapi Skuad Eropa pada FIFA Matchday - Image
Sepak Bola Indonesia

Hector Souto Sebut Timnas futsal Indonesia ingin Hadapi Skuad Eropa pada FIFA Matchday

Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.11 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore