Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday!

JawaPos.com - Tim Geypens dikabarkan telah berada di Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday yang akan dijalani Timnas Indonesia pada awal Juni 2026.

Kabar tersebut disampaikan oleh akun sepak bola nasional SIF yang menyebut pemain berusia 20 tahun itu tengah menikmati waktu liburan singkat di Malang, Jawa Timur, sebelum bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda.

Kehadiran Geypens menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dua laga internasional. Skuad Merah Putih dijadwalkan bertemu Oman pada 5 Juni 2026 dan menghadapi Mozambik empat hari kemudian, tepatnya 9 Juni 2026.

Nama Tim Geypens memang mulai mendapat perhatian besar sejak resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada Februari 2025. Pemain kelahiran Oldenzaal, Belanda, tersebut memiliki darah Indonesia dan sebelumnya sempat memperkuat Timnas Indonesia U-20.

Saat ini Geypens bermain untuk klub Belanda, FC Emmen, yang berkompetisi di Keuken Kampioen Divisie atau kasta kedua sepak bola Belanda. Musim 2025/2026 menjadi periode penting dalam perkembangan kariernya.

Berdasarkan data kompetisi liga, Geypens mencatatkan 28 penampilan bersama FC Emmen. Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan dua gol dan dua assist. Catatan itu cukup menarik mengingat posisi utamanya adalah bek kiri.

Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, pemain dengan tinggi badan 1,84 meter tersebut dikenal aktif membantu serangan dari sisi lapangan. Kaki kirinya menjadi salah satu kelebihan yang membuatnya mampu beroperasi tidak hanya sebagai bek kiri, tetapi juga sebagai winger ketika dibutuhkan.

Karier sepak bola Geypens juga berkembang melalui akademi salah satu klub besar Belanda, FC Twente. Pengalaman menimba ilmu di lingkungan sepak bola Belanda membuatnya memiliki fondasi teknik dan pemahaman taktik yang cukup matang untuk pemain seusianya.