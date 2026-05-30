Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday!

Tim Geypens. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim Geypens dikabarkan telah berada di Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday yang akan dijalani Timnas Indonesia pada awal Juni 2026.
Kabar tersebut disampaikan oleh akun sepak bola nasional SIF yang menyebut pemain berusia 20 tahun itu tengah menikmati waktu liburan singkat di Malang, Jawa Timur, sebelum bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda.
Kehadiran Geypens menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dua laga internasional. Skuad Merah Putih dijadwalkan bertemu Oman pada 5 Juni 2026 dan menghadapi Mozambik empat hari kemudian, tepatnya 9 Juni 2026.
Baca Juga:Timnas Indonesia Gelar Internal Game Jelang Piala AFF 2026, Ada Luke Vickery dan Mitchell Baker
Nama Tim Geypens memang mulai mendapat perhatian besar sejak resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada Februari 2025. Pemain kelahiran Oldenzaal, Belanda, tersebut memiliki darah Indonesia dan sebelumnya sempat memperkuat Timnas Indonesia U-20.
Saat ini Geypens bermain untuk klub Belanda, FC Emmen, yang berkompetisi di Keuken Kampioen Divisie atau kasta kedua sepak bola Belanda. Musim 2025/2026 menjadi periode penting dalam perkembangan kariernya.
Berdasarkan data kompetisi liga, Geypens mencatatkan 28 penampilan bersama FC Emmen. Dari jumlah tersebut, ia berhasil menyumbangkan dua gol dan dua assist. Catatan itu cukup menarik mengingat posisi utamanya adalah bek kiri.
Baca Juga:Menuju Piala Dunia 2026, Pelatih Timnas Skotlandia Steve Clarke Perpanjang Kontrak hingga 2030
Selain memiliki kemampuan bertahan yang baik, pemain dengan tinggi badan 1,84 meter tersebut dikenal aktif membantu serangan dari sisi lapangan. Kaki kirinya menjadi salah satu kelebihan yang membuatnya mampu beroperasi tidak hanya sebagai bek kiri, tetapi juga sebagai winger ketika dibutuhkan.
Karier sepak bola Geypens juga berkembang melalui akademi salah satu klub besar Belanda, FC Twente. Pengalaman menimba ilmu di lingkungan sepak bola Belanda membuatnya memiliki fondasi teknik dan pemahaman taktik yang cukup matang untuk pemain seusianya.
Kedatangan Geypens ke Indonesia tentu menjadi perhatian para pendukung Timnas. Banyak yang menantikan apakah ia akan mendapat kesempatan tampil dan menjalani debut bersama tim senior Garuda dalam FIFA Matchday kali ini.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat