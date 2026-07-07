Sidik Saimima Resmi Perpanjang Kontrak di Garudayaksa FC, Siap Bawa Spirit of Garuda Berprestasi di Super League

JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan salah satu pemain pentingnya tetap menjadi bagian dari tim untuk musim depan.

Melalui pengumuman resmi yang diunggah di akun Instagram kolaborasi @garudayaksafc.official dan @ms_saimima11, klub mengonfirmasi bahwa Sidik Saimima telah menandatangani kontrak baru.

Kepastian ini menjadi kabar positif bagi Garudayaksa FC yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Keberadaan Saimima dinilai penting untuk menjaga keseimbangan permainan, terutama di sektor tengah yang menjadi salah satu kekuatan tim sepanjang musim lalu.

Gelandang berpengalaman tersebut baru saja membantu Garudayaksa FC meraih hasil membanggakan dengan menjuarai Pegadaian Championship 2025/26.

Perannya sebagai motor permainan di lini tengah membuat dirinya menjadi salah satu pemain yang diprioritaskan untuk dipertahankan.

Meski baru menikmati keberhasilan bersama tim, Saimima menegaskan dirinya belum ingin cepat puas.

Ia menyadari tantangan di Super League akan jauh lebih berat karena Garudayaksa FC akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.