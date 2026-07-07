Sidik Saimima Resmi Perpanjang Kontrak di Garudayaksa FC, Siap Bawa Spirit of Garuda Berprestasi di Super League

Sidik Saimima saat membela Garudayaksa FC. (Garudayaksa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan salah satu pemain pentingnya tetap menjadi bagian dari tim untuk musim depan.
Melalui pengumuman resmi yang diunggah di akun Instagram kolaborasi @garudayaksafc.official dan @ms_saimima11, klub mengonfirmasi bahwa Sidik Saimima telah menandatangani kontrak baru.
Kepastian ini menjadi kabar positif bagi Garudayaksa FC yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.
Keberadaan Saimima dinilai penting untuk menjaga keseimbangan permainan, terutama di sektor tengah yang menjadi salah satu kekuatan tim sepanjang musim lalu.
Baca Juga:Septian David Maulana Pilih Garudayaksa FC, Siap Buktikan Diri dan Kembali ke Performa Terbaik
Gelandang berpengalaman tersebut baru saja membantu Garudayaksa FC meraih hasil membanggakan dengan menjuarai Pegadaian Championship 2025/26.
Perannya sebagai motor permainan di lini tengah membuat dirinya menjadi salah satu pemain yang diprioritaskan untuk dipertahankan.
Meski baru menikmati keberhasilan bersama tim, Saimima menegaskan dirinya belum ingin cepat puas.
Baca Juga:Garudayaksa FC Amankan Arapenta Poerba dengan Kontrak Baru, Fokus Bidik Prestasi di Super League Musim Depan
Ia menyadari tantangan di Super League akan jauh lebih berat karena Garudayaksa FC akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.
Pemain berusia 32 tahun itu juga mengaku ingin meningkatkan performa pribadinya agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi tim.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane