Resmi Berseragam Garudayaksa FC, Alfriyanto Nico Saputro Usung Target Bawa Tim Tembus Papan Atas

JawaPos.com - Garudayaksa FC terus menunjukkan keseriusan menyambut musim perdana mereka tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league. Setelah memastikan diri promosi sebagai juara Pegadaian Championship, klub tersebut kembali menambah kekuatan dengan merekrut bek sayap muda Persija Alfriyanto Nico Saputro.

Mantan pemain Persija berusia 23 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Garudayaksa FC setelah menandatangani kontrak berdurasi satu musim. Kehadiran Alfriyanto Nico Saputro diharapkan mampu menambah kedalaman skuad menghadapi super league.

Kehadiran Alfriyanto Nico Saputro sekaligus meningkatkan kualitas permainan di sektor pertahanan maupun serangan dari sisi lapangan Garudayaksa. Nico dikenal sebagai bek sayap yang memiliki kecepatan, mobilitas tinggi, dan kemampuan membantu serangan.

Karakter tersebut dinilai sesuai dengan gaya bermain yang ingin diterapkan Garudayaksa FC saat menghadapi persaingan di kompetisi kasta tertinggi. Manajemen klub berharap pengalaman dan potensi yang dimiliki Nico dapat menjadi tambahan penting dalam membangun tim yang kompetitif.

Sebagai tim promosi, Garudayaksa FC memang terus bergerak aktif di bursa transfer untuk memastikan skuadnya siap bersaing menghadapi klub-klub mapan. Usai menandatangani kontraknya, Alfriyanto Nico mengaku senang mendapat kesempatan bergabung dengan Garudayaksa FC.

Dia bertekad memberikan kontribusi maksimal dan membantu tim meraih hasil terbaik sepanjang musim. "Kalau untuk target, ya pasti memberikan yang terbaik, dan bisa memberikan kontribusi untuk Garudayaksa FC untuk di papan atas," ujar Nico.

Selain memiliki target bersama tim, Nico juga membawa ambisi pribadi untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dibanding musim-musim sebelumnya sehingga dapat terus berkembang sebagai pemain.

"Kalau harapan, semoga bisa lebih berkembang dan diberikan menit bermain yang lebih banyak dari musim-musim sebelumnya," lanjut Nico.