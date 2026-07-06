Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 20.37 WIB

Garudayaksa FC Amankan Arapenta Poerba dengan Kontrak Baru, Fokus Bidik Prestasi di Super League Musim Depan

Garudayaksa FC perpanjang kontrak Arapenta Poerba. (Istimewa) - Image

Garudayaksa FC perpanjang kontrak Arapenta Poerba. (Istimewa)

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi pendukung Garudayaksa FC. Gelandang andalan Arapenta Poerba dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad setelah resmi menandatangani perpanjangan kontrak bersama klub.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan kolaborasi di media sosial resmi Garudayaksa FC bersama akun pribadi Arapenta @arapenta_lp. Dalam unggahan itu, pemain berusia muda tersebut tampak tersenyum sambil membawa trofi juara Pegadaian Championship dan medali emas yang berhasil diraih bersama tim pada musim lalu. 

Extended Arapenta Poerba menjadi penanda bahwa kerja sama kedua belah pihak resmi berlanjut. Garudayaksa FC juga menyampaikan pesan singkat yang menunjukkan optimisme menghadapi musim baru.

"Extended. Focused. Ready stay here, @arapenta_lp #GarudayaksaFC," tulis Garudayaksa FC.

Perpanjangan kontrak Arapenta menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan manajemen untuk mempertahankan fondasi tim setelah sukses menjuarai Pegadaian Championship. Keberadaan pemain-pemain inti dinilai menjadi modal berharga saat Garudayaksa FC bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Bagi Arapenta, keputusan bertahan bukan sekadar melanjutkan karir, tetapi juga bentuk rasa percaya terhadap proyek yang sedang dibangun klub. Dia mengaku merasa bangga masih mendapat kepercayaan dari manajemen, tim pelatih, hingga dukungan penuh dari para suporter.

"Saya sangat senang dan bangga bisa terus menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC. Kepercayaan yang diberikan oleh manajemen, jajaran pelatih, dan tentu saja dukungan luar biasa dari para suporter menjadi alasan utama saya memilih untuk bertahan di sini," ujar Arapenta.

Gelandang yang berperan penting di lini tengah itu juga menegaskan bahwa keberhasilan meraih gelar juara musim lalu tidak membuat tim cepat berpuas diri. Seluruh pemain harus tetap menjaga fokus agar mampu tampil konsisten pada musim mendatang.

"Setelah berhasil meraih trofi juara, fokus kami sekarang tidak boleh menurun. Perpanjangan kontrak ini menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk bekerja lebih keras lagi di atas lapangan. Kami sudah siap, tetap fokus, dan akan memberikan segalanya demi membawa klub ini meraih prestasi yang lebih tinggi di musim baru," lanjut Arapenta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Garudayaksa FC Pertahankan Adittia Gigis Hermawan, Modal Penting Menatap Persaingan Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Pertahankan Adittia Gigis Hermawan, Modal Penting Menatap Persaingan Musim Depan

Jumat, 3 Juli 2026 | 14.49 WIB

Shin Tae-yong Inginkan Pratama Arhan, Persija Jakarta Siap Bersaing dengan Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Inginkan Pratama Arhan, Persija Jakarta Siap Bersaing dengan Garudayaksa FC

Kamis, 2 Juli 2026 | 23.21 WIB

Resmi Bertahan, Yoewanto Stya Beny Ungkap Alasan Perpanjang Kontrak dan Target Besar Bersama Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Bertahan, Yoewanto Stya Beny Ungkap Alasan Perpanjang Kontrak dan Target Besar Bersama Garudayaksa FC

Kamis, 2 Juli 2026 | 16.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore