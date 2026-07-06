Garudayaksa FC Amankan Arapenta Poerba dengan Kontrak Baru, Fokus Bidik Prestasi di Super League Musim Depan

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi pendukung Garudayaksa FC. Gelandang andalan Arapenta Poerba dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad setelah resmi menandatangani perpanjangan kontrak bersama klub.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan kolaborasi di media sosial resmi Garudayaksa FC bersama akun pribadi Arapenta @arapenta_lp. Dalam unggahan itu, pemain berusia muda tersebut tampak tersenyum sambil membawa trofi juara Pegadaian Championship dan medali emas yang berhasil diraih bersama tim pada musim lalu.

Extended Arapenta Poerba menjadi penanda bahwa kerja sama kedua belah pihak resmi berlanjut. Garudayaksa FC juga menyampaikan pesan singkat yang menunjukkan optimisme menghadapi musim baru.

"Extended. Focused. Ready stay here, @arapenta_lp #GarudayaksaFC," tulis Garudayaksa FC.

Perpanjangan kontrak Arapenta menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan manajemen untuk mempertahankan fondasi tim setelah sukses menjuarai Pegadaian Championship. Keberadaan pemain-pemain inti dinilai menjadi modal berharga saat Garudayaksa FC bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Bagi Arapenta, keputusan bertahan bukan sekadar melanjutkan karir, tetapi juga bentuk rasa percaya terhadap proyek yang sedang dibangun klub. Dia mengaku merasa bangga masih mendapat kepercayaan dari manajemen, tim pelatih, hingga dukungan penuh dari para suporter.

"Saya sangat senang dan bangga bisa terus menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC. Kepercayaan yang diberikan oleh manajemen, jajaran pelatih, dan tentu saja dukungan luar biasa dari para suporter menjadi alasan utama saya memilih untuk bertahan di sini," ujar Arapenta.

Gelandang yang berperan penting di lini tengah itu juga menegaskan bahwa keberhasilan meraih gelar juara musim lalu tidak membuat tim cepat berpuas diri. Seluruh pemain harus tetap menjaga fokus agar mampu tampil konsisten pada musim mendatang.