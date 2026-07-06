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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 01.28 WIB

Septian David Maulana Pilih Garudayaksa FC, Siap Buktikan Diri dan Kembali ke Performa Terbaik

Mantan kapten PSIS Semarang Septian David Maulana.(Instagram.com/@septiandavidmaulana). - Image

Mantan kapten PSIS Semarang Septian David Maulana.(Instagram.com/@septiandavidmaulana).

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali membuat gebrakan di bursa transfer menjelang bergulirnya Super League musim 2026/27.

Klub tersebut resmi mengumumkan kedatangan gelandang serang berpengalaman, Septian David Maulana, yang didatangkan dengan kontrak berdurasi satu musim.

Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu menjadi salah satu langkah serius Garudayaksa FC dalam memperkuat komposisi skuad.

Pengalaman panjang yang dimiliki Septian David di kompetisi nasional maupun bersama Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan warna baru bagi permainan tim.

Sebagai pemain yang dikenal memiliki kreativitas tinggi, visi bermain yang baik, serta kemampuan mengeksekusi bola mati, Septian David dinilai sebagai sosok yang dapat menambah variasi serangan Garudayaksa FC.

Pengalamannya di berbagai level kompetisi juga diharapkan menjadi nilai tambah, terutama dalam membimbing para pemain muda di dalam skuad.

Bagi Septian David, kepindahan ke Garudayaksa FC menjadi awal dari tantangan baru sekaligus kesempatan untuk mengembalikan performa terbaiknya.

Setelah beberapa musim terakhir menghadapi berbagai tantangan dalam kariernya, ia ingin menjadikan musim ini sebagai momentum kebangkitan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya memberikan kontribusi yang terbaik untuk perjalanan Garudayaksa FC di Super League. Targetnya juga bisa membalikkan performa saya juga," ujar Septian David.

Pernyataan tersebut menunjukkan tekad sang pemain untuk kembali tampil konsisten. Selain membantu tim meraih hasil positif, ia juga ingin membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Editor: Bintang Pradewo
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