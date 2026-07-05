Persija Jakarta Gelar Audisi Terbuka untuk Tiga Kelompok Usia, Begini Cara Daftarnya

JawaPos.com - Persija Jakarta menggelar audisi terbuka kepada para talenta muda Indonesia yang ingin menjadi bagian dari Persija Academy. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu membuka audisi terbuka untuk tiga kelompok usia, yakni U-16, U-18, dan U-20.

Macan Kemayoran melalui Persija Development membuka kesempatan bagi para talenta muda Indonesia melalui Persija Talent Audition Tour 2026. Sesuai jawal, audisi terbuka tersebut akan berlangsung di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, pada 8-9 Juli 2026.

Persija Talent Audition Tour 2026 kali ini ditujukan untuk keompok usia U-16 hingga U-20. Artinya, pemain yang berhak mendaftar adalah pemain kelahiran 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Pendaftarannya sendiri sudah dibuka sejak tiga hari lalu, di mana Persija Jakarta mengumumkannya lewat unggahan akun media sosial instagram resminya.

Untuk cara pendaftarannya sendiri terbilang mudah. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi:

https://persijadevelopment.id/talent-audition-2026.

Selain syarat tahun kelahiran, pemain yang mendaftar dipastikan tidak sedang terikat kontrak dengan klub lain. Kemudian, peserta yang mengikuti seleksi dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 285 ribu.

Para pemain yang terpilih, nantinya akan kembali menjalani seleksi. Nantinya, mereka yang terpilih hingga akhir, akan menjadi bagian dari Persija Academy U-16, U-18, dan U-20.

Program ini merupakan bagian dari upaya Persija Jakarta menjaring pemain-pemain potensial untuk masuk ke dalam jalur pembinaan berjenjang. Melalui Persija Development, klub terus berkomitmen membuka kesempatan bagi talenta muda untuk berkembang dalam sistem pembinaan yang terstruktur sebagai bagian dari regenerasi menuju tim utama