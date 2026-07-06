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Andika Rachmansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 04.13 WIB

Resmi! Pratama Arhan Gabung Persija Jakarta hingga 2029

Pemain baru Persija Jakarta, Pratama Arhan. (dok: Persija) - Image

Pemain baru Persija Jakarta, Pratama Arhan. (dok: Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali melakukan manuver mengejutkan di bursa transfer Super League 2026/2027. Kali ini, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mendatangkan Pratama Arhan.

Persija Jakarta secara resmi mengumumkan Arhan sebagai rekrutan anyarnya pada Senin (6/7) malam WIB. Pemain yang terkenal dengan lemparan jarak jauh itu dikontrak selama tiga musim ke depan atau hingga 2029.

“Persija resmi memperkuat sektor kiri pertahanan dengan merekrut Pratama Arhan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak selama tiga musim dan diharapkan mampu menambah kedalaman serta persaingan di skuad Macan Kemayoran,” tulis Persija Jakarta dalam rilis resminya, Senin (6/7).

Kehadiran Arhan praktis membuat sektor sayap kiri Persija Jakarta sesak. Macan Kemayoran sebelumnya sudah memiliki dua pemain berlabel Timnas Indonesia, Dony Tri Pamungkas dan Shayne Pattynama.

Namun Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif bergabungnya Arhan. Dia menilai kehadiran pemain berusia 24 tahun itu akan menciptakan persaingan yang sehat dalam skuad Macan Kemayoran.

Pratama Arhan adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat skuad musim ini,” ujar Prapanca.

“Kehadirannya akan menambah kedalaman tim, terutama di sisi kiri, sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di dalam skuad. Hal itu sangat penting agar setiap pemain terus berkembang dan tim memiliki banyak opsi dalam menghadapi padatnya kompetisi,” sambungnya.

Nama Arhan mulai menjadi sorotan kala bersergam PSIS Semarang. Dari situ, pemain kelahiran Blora tersebut mulai menjalankan kariernya ke luar negeri dengan bergabung klub asal Jepang, Tokyo Verdy. Kemudian ia pindah ke Suwon FC (Korea Selatan), dan Bangkok United (Thailand), sebelum akhirnya berseragam Persija Jakarta.

Arhan juga dikenal sebagai sosok yang berpengalaman bersama Timnas Indonesia. Dia turut menjadi bagian dari perjalanan Indonesia saat meraih posisi runner-up Piala AFF 2020, medali emas SEA Games 2023, menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah, serta melaju hingga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia.

Editor: Banu Adikara
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